Risques de neige-verglas : les Bouches-du-Rhône et le Var placés en vigilance orange

Les risques de neige et de verglas se confirment en Provence ce dimanche. Les Bouches-du-Rhône et le Var sont placés en vigilance orange par Météo France dès 17 heures et pour toute la nuit. "La perturbation arrive par le Var en fin d'après-midi avant de s'étendre vers l'agglomération marseillaise", selon Météio France Aix-en-Provence, qui détaillait les prévisions sur France Bleu Provence ce dimanche. Entre Aix et Brignoles, deux à trois centimètres de neige sont attendus, entre St-Maximin-Fuveau et Aubagne ce sont cinq à sept centimètres de neige qui pourraient survenir et "tenir jusqu'à demain matin".

ⓘ Publicité

Neuf autres départements des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés mais en vigilance jaune : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes Alpes, Ardèche, Cantal, Drôme, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Vaucluse.

Des routes sous surveillance

Cet épisode devrait impacter la circulation sur les axes A7, A9, A72, A89, A8, A50, A51 et A52. Les équipes de VINCI Autoroutes annoncent qu'elles sont mobilisées pour gérer cet évènement météorologique et assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés.

La première des préoccupations des automobilistes doit être de bien s'informer avant tout déplacement. Restez à l'écoute sur France Bleu Provence pour les infos route.

Les services assurant l'entretien et la sécurité sur les routes sont mobilisés, explique ce midi sur France Bleu Provence Michel Pellet du district urbain à la Dir Med, la direction des routes chargée notamment du réseau autour de Marseille secteurs Nord et Est. "Pour le secteur Nord Marseille-Aix-Rognac, deux saleuses sont pré-positionnées et vont circuler dès 17h et 18h. Sur le secteur Est (A50-A500 et A502) il en sera de même pour un équipage". Deux véhicules disponible dans le secteur de Martigues pourraient aussi intervenir en renfort si nécessaire.

Cet épisode météorologique, qui devrait concerner plus particulièrement l’est des Bouches-du-Rhône et l’ouest du Var, est attendu à partir de 17h / 18h et jusque tard, dans la nuit. Une période où de nombreux automobilistes sont attendus sur les routes, en raison des retours de vacances mais aussi du clasico OM-PSG au Vélodrome à l'issue duquel de nombreux spectateurs vont reprendre la route.

Les secteurs concernés sont plus particulièrement les sections :

Valence / Orange (A7)

Aix-en-Provence / Brignoles (A8)

Aix-en-Provence / Aubagne (A52)

L’A51 dans son ensemble, avec une intensité plus forte dans le secteur de la Saulce où l’on pourrait avoir jusqu’à 10 cm de neige.

Règles de prudence : s'informer et s'équiper

Si vous devez prendre le volant, des régles de prudence sont de mise :