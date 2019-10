RN 116 fermée: le calendrier des travaux

Villefranche-de-Conflent, France

Depuis plusieurs mois, la circulation sur la RN 116 est alternée sur une centaine de mètre à hauteur du barrage du Riubanys. En cause, un affaissement de la chaussée.

D'importants travaux démarrent ce lundi, mais cette semaine la circulation est toujours alternée. Les conséquences pour les automobilistes commenceront la semaine d'après :

- du lundi 14 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 : circulation alternée dans la journée et fermeture de la route entre 22 h et 06 h ;

- du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 21 octobre 2019 : Travaux avec maintien de la route ouverte et circulation alternée;

- du lundi 21 octobre 2019 8H00 au samedi 26 octobre 2019 6H00 : travaux 24h/24 avec fermeture de la route

Un détour d'une vingtaine de kilomètres

Pour rallier Villefranche depuis Prades, il faudra alors passer par Codalet, Taurinya et Corneilla-de-Conflent, sur des petites routes étroites... Cela représente une vingtaine de kilomètres de détour environ.

Pour les véhicules utilitaires et dont le poids total en charge est inférieur à 7,5 tonnes, la déviation emprunte l’itinéraire Estagel, Saint-Paul-de-Fenouillet, Axat, Formiguères et La Llagonne.

Pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes, la déviation emprunte les autoroutes A9, A61 et A66 en passant par Narbonne, Carcassonne et Foix, puis la RN 20 en passant par Latour de Carol et la RN 116 en passant par Bourg-Madame et Mont-Louis dans les deux sens de circulation.

Une dalle en béton de 20 mètres de long

Les travaux doivent servir à reconstruire le soutènement de la RN 116 sur la portion qui pose problème. Une énorme dalle en béton de 20 mètres de long sera aussi déposée pour remplacer la partie affaissée.

Ce sont des cavités de plusieurs mètres cubes sous le goudron qui sont en cause. Elles sont dues à d'importantes circulation d'eau... Et des résurgences d'eau à très fort débit ont été constatée sur cette partie de la route.

Du 26 octobre au 22 novembre, les travaux continueront avec une circulation alternée.