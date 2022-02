RN 116 : l'Etat donne son feu vert au contournement de Marquixanes

Est-ce enfin l'épilogue dans ce dossier vieux de 40 ans ? Dans un arrêté préfectoral publié le 28 janvier, le projet de déviation de la Nationale 116 au niveau de Marquixanes est déclaré "d'utilité publique". Cette procédure va maintenant permettre de procéder aux expropriations, en vue du lancement des travaux.

Pourtant, l'enquête publique menée en fin d'année 2021 avait débouché sur un avis négatif du commissaire enquêteur. Selon son rapport, la proximité avec la Têt était considérée comme problématique car la route se trouverait presque au niveau du fleuve, avec un risque d'inondation. Le commissaire-enquêteur soulignait également la question de l'accès à Marquixanes.

Ces remarques ont été prises en compte par les services de l'Etat. Dans la déclaration d'utilité publique, le projet fait l'objet de quelques retouches, notamment la création d'un nouvel accès à l'est de la commune de Marquixanes. Selon l'Etat, l'ajout de cet accès n'entrainera pas de "surcout majeur", et "n'est pas de nature à décaler le calendrier du projet". En outre, ce nouvel accès permettra de "créer un itinéraire de substitution" en cas de blocage de la N116, et de "préserver la desserte des activités commerciale du village".

Concernant le risque d'inondation évoqué par le commissaire-enquêteur, l'Etat estime qu'il est très limité : selon les études technique "en cours", la nouvelle route se trouverait "7 mètres au dessus du niveau de la crue centennale (celle qui se produit en moyenne une fois par siècle, NDLR)".

Dans son arrêté préfectoral, le Préfet des Pyrénées-Orientales insiste sur l'utilité de cette nouvelle route qui va permettre de contourner Marquixanes par le nord sur près de deux kilomètres. Elle permettra de "fluidifier le trafic" et "d'améliorer les temps de parcours" en évitant la traversée du village "où la vitesse moyenne "est comprise entre 20 et 30 km/h". Selon lui, le projet est aussi de nature à améliorer la sécurité routière et le cadre de vie des habitants de Marquixanes.