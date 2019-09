RN 134 entre Pau et Oloron : les limitations de vitesse vont changer dès ce lundi

Pyrénées-Atlantiques, France

Déjà en janvier 2019, le préfet de l'époque, Gilbert Payet, avait annoncé que ses services allaient procéder à une harmonisation des vitesses sur cette route. C'est donc chose faite, le ménage a été fait : le nombre de changement de vitesse va nettement diminuer. Dans le sens Pau Oloron, on va passer de 20 à 11 changements de vitesse et dans le sens Oloron Pau, de 24 à 15. Quand on se souvient que parfois la vitesse n'était modifiée que sur quelques centaines de mètres.

Evidemment, les virages les plus serrés, resteront à 70 km/h, et une partie même à 50 km/h. Les voies pour doubler, globalement, sont à 90 sauf quelques exceptions à 80km/h. Et pour le reste, c'est désormais unifié : 80 km/h. A partir de la sortie de Jurançon et tout le long de la rocade de Gan en particulier. Idem de la cote de Belair à l'entrée d'Oloron. Cela va permettre d'être plus attentif à la route et aux radars, qui ont tous été détruits, mais qui seront bientôt remplacés.

Sur la portion autour de Jurançon et Gan. - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Sur la portion autour de la cote de Belair. - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques