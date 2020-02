RN 147 : l'autoroute en discussion pour Poitiers-Limoges

Une autoroute entre Poitiers et Limoges est à l'étude, sur le tracé de l'actuelle Nationale 147. Elle pourrait voir le jour d'ici dix ans.

Vendredi 21 février, les présidents de la Vienne et de la Haute-Vienne ont rencontré le secrétaire d'Etat aux transport, Jean-baptiste Djebbari, pour parler de la route Poitiers-Limoges. La discussion a principalement porté sur le projet d'une autoroute concédée de 109 kilomètres entre les deux villes. Étaient également présents une conseillère régionale, et des représentants des Chambre de Commerce et de l'Industrie des deux départements.

"Un premier pas positif"

Le sujet de la liaison routière entre Poitiers et Limoges revient sur le tapis régulièrement depuis près de 20 ans : la réunion n'a donc pas tout réglé. Mais elle a permis de mettre les parties présentes d'accord sur la conduite à tenir. Les deux présidents départementaux ont demandé à ce que son tracé suive au plus près celui de l'actuelle RN 147, pour préserver les terres agricoles, ainsi qu'une sortie tous les 12 kilomètres maximum afin de desservir les communes qui longent la route. L'autoroute pourrait voir le jour d'ici 2030.

Pour la vice-présidente de la CCI de la Vienne, Martine Jammet, cette réunion est "un premier pas positif et déterminant" pour le projet. Pour les entreprises, au-delà de la sécurité, cette autoroute leur permettrait d'améliorer leurs relations commerciales avec Limoges, actuellement à environ quatre heures de route de Poitiers aller-retour.

Les communes pas au courant

Du côtés des communes concernées par la route, tous les maires contactés par France Bleu Poitou disent ne pas avoir eu vent de cette réunion, et d'en avoir appris les conclusions par voie de presse. S'ils ne sont pas opposés à l'idée d'une autoroute, ils disent quand même être inquiets et attendre de voir le tracé précis.

Ce tracé qui fait partie des questions qu'il reste encore à régler, tout comme celle du prix au kilomètre de la future A147, et du financement. Elle devrait coûter selon le secrétaire d'Etat entre 400 et 500 millions d'euros.

Le communiqué de Bruno Belin précise que les portions déjà réalisées en 2x2 de voies devraient rester gratuites, et que la section de Lussac-les-Châteaux prévue en 2x1 voies sera mise en place en 2023.