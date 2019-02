RN 147 / La déviation de Mignaloux-Beauvoir coûtera entre 75 et 235 millions d'euros

France Bleu vous dévoile les six fuseaux retenus et le montant des travaux pour chaque scénario alors que la préfecture s'apprête à lancer une concertation sur l'aménagement de l'entrée sud-est de Poitiers.

Poitiers, France

Après la déviation de Lussac-les-Châteaux (ouverture prévue pour fin 2023), ce sera le prochain gros morceau sur la route Poitiers-Limoges : l'aménagement de la sortie sud-est de Poitiers avec la fameuse traversée de Mignaloux-Beauvoir. Un véritable point noir sur cet axe qui voit passer chaque jour 18.000 véhicules. Les études ont livré six possibilités. Que nous vous détaillons ci-dessous.

Les six fuseaux retenus avant la concertation. - Préfecture 86

Scénario 1

Il s'agit de l'aménagement de l'axe actuel qui passerait en 2x1 voie.

Coût : 103 millions d'euros.

Distance : 9,2 km.

Vitesse : 70 et 110 km/h.

Scénario 2

Même scénario que ci-dessus mais avec une 2x2 voies.

Coût : 85 millions d'euros (ou 235 millions avec tranchée couverte).

Vitesse : 90 et 110 km/h.

Scénario 3

Déviation par le Nord depuis la rocade (route de Montamisé).

Coût : 155 millions d'euros.

Distance : 13,8 km.

Vitesse : 110 km/h.

Scénario 4

Déviation par le Nord depuis la rocade (sortie pénétrante).

Coût : 172 millions d'euros.

Distance : 15,3 km.

Vitesse : 110 km/h.

Scénario 5

Déviation par le château de la Cigogne (depuis le rond-point de Mignaloux).

Coût : 79 millions d'euros.

Distance : 9,3 km.

Vitesse : 110 km/h.

Scénario 6

Déviation par le Sud via la gare de Mignaloux.

Coût : 120 millions d'euros.

Distance : 11,9 km.

Vitesse : 110 km/h.

Matinale spéciale sur la RN 147 jeudi sur France Bleu

France Bleu Poitou et France Bleu Limousin unissent leurs forces demain matin afin de faire avancer le débat sur le serpent de mer de la route Poitiers-Limoges : nous aurons en invité commun à 8h10 le président de l'association "Voie Rapide 147" Gérard Sol (également maire de Mignaloux). Nos reporters prendront également le volant pour rallier Poitiers à Limoges et nous décrire lors de points sur l'antenne leur condition de circulation sur le parcours.

L'état veut jouer la transparence et faire de la pédagogie

L’État va aussi engager une concertation volontaire (une première dans la Vienne) auprès du grand public. Du 4 et au 31 mars, usagers et riverains sont invités à prendre connaissance des études et à s’exprimer sur les objectifs de cet aménagement et sur les scénarios étudiés.

Quatre réunions publiques permettront au public d’échanger avec les représentants de l’État :

À Mignaloux-Beauvoir le 13 mars à 18h00, salle des Magnals

À Sèvres-Anxaumont le 19 mars à 18h00, salle polyvalente

À Poitiers le 20 mars à 18 h 00, université de droit – Bat A1 amphi 600

À Savigny-Lévescault le 25 mars à 18 h 00, salle des fêtes des Grassinières

Le dossier de concertation résume les études et présente les divers enjeux du projet et les six scénarios étudiés. Le public peut le consulter dans les mairies de Mignaloux-Beauvoir, Nieul-l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Poitiers, Saint-Julien l’Ars, Savigny-Lévescaut et Sèvres- Anxaumont.

En ligne, le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine donne accès au dossier de concertation et à un formulaire d’expression pendant toute la durée de la concertation.

Retrouvez ici la carte France Bleu des principaux points noirs en France.