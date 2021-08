RN 147 : le débat public concernant le projet d'autoroute ouvert "en décembre 2021"

Pour certains élus, c'est la pose symbolique d'une première pierre vers l'autoroute 147. Le débat public concernant la mutation de la Nationale en Autoroute sera ouvert en décembre 2021, annonce Jean-Baptiste Djebarri, en visite en Haute-Vienne ce lundi. "Je crois que ce sera pour le territoire un moment important pour créer du consensus politique" a dit le ministre délégué aux Transports.

Des travaux pour créer un créneau de dépassement à Chamboret

Avant ce débat public, le ministre était venu inaugurer une plaque annonçant le début des travaux du créneau de dépassement de Chamboret, qui avait déjà obtenu le feu vert du gouvernement en mai dernier. "C'est une étape qui était attendu. J'en ai entendu parler en tant que député puis membre du gouvernement. C'est une satisfaction" souligne Jean-Baptiste Djebarri.

Sur 1,6 km, des travaux seront donc menés entre Chamboret et Corrigé. Les derniers actes administratifs sont en cours, notamment du point de vue environnemental mais aussi légal. Le chantier coûte 14 millions d'euros, dont 6,3 millions donnés par le département de Haute-Vienne, 3,2 millions par la Région Nouvelle-Aquitaine et 4,5 millions par l'Etat. "L'axe 147 est très accidentogène, souligne le maire de Chamboret Jean-Jacques Duprat, élu maire depuis 1983, et donc je me réjouis qu'on entame enfin des actions pour sécuriser le territoire."

Le maire de Limoges alerte le ministre des Transports

Mais si tout le monde va dans le même sens, une voix sème la discorde. Le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie met ainsi les pieds dans le plat, en dénonçant "l'abandon du projet de jonction N20/N147". Bien que soulignant qu'il est toujours "très favorable au projet d'autoroute", le maire de la capitale limousine déplore avoir appris "fortuitement" que de l'argent pour rénover cette jonction "ait été déplacé pour faire des travaux ailleurs".

"Il est important que les citoyens sachent qui fait quoi. Là, je ne sais pas. Les prétextes sont bons, mais en tant qu'élu défendant les intérêts de la ville de Limoges, de la propreté de l'air ou encore de la sécurité et de la tranquilité, il me semble important de rappeler à chacun les devoirs qu'ils avaient vis à vis de la population de Limoges" estime Emile-Roger Lombertie. Cela représente une vingtaine de millions d'euros qui aurait dû être investis cette année ou l'an prochain.

Quant au ministre, il annonce se rendre à Poitiers dans les prochaines semaines afin de dialoguer avec la municipalité et les acteurs économiques.