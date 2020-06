RN 147 Limoges-Poitiers : feu vert pour les travaux au nord de Limoges

Le gouvernement vient de donner le feu vert aux travaux d'aménagement de la RN 147 au nord de Limoges, en signant la déclaration d'utilité publique (DUP) pour la mise à 2x2 voies d'un tronçon de 6,5 km entre Couzeix et Nieul. La ministre des transports Elisabeth Borne et le secrétaire d'Etat aux transport Jean-Baptiste Djebbari ont acté cet aménagement le 18 juin.

Ce n'est pas encore le premier coup de pioche entre Limoges et Poitiers, mais cette décision est très symbolique, sur un axe dont l'aménagement est en discussion depuis des dizaines d'années.

Un embryon d'autoroute A147 entre Limoges et Poitiers ?

En parallèle de la mise à 2x2 voies de ce petit tronçon, le projet d'autoroute A 147 entre Limoges et Poitiers reste d'actualité pour ses promoteurs, même si le dossier n'a pas avancé ces derniers mois en raison des événements sanitaires et du confinement.

D'ailleurs, Pierre Massy, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne et président de l'association A 147, se réjouit de la signature de cette DUP. "C'est une formidablement bonne nouvelle" affirme-t-il, "c'est premier maillon de cette chaîne que sera l'autoroute A147, c'est le point d'entrée à Limoges. Enfin cet itinéraire est pris en compte !"

Cependant, il reste plus de 90 km à aménager pour disposer d'un axe entièrement à 2x2 voies entre les deux ex-capitales régionales. "C'est pour cela qu'il ne faut relâcher la pression pour obtenir une autoroute, car avec ces 6,5 km d'aménagement de la route nationale, on ne règle pas l'isolement de Bellac et surtout on ne règle pas le raccordement vers Poitiers" tance Pierre Massy.