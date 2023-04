RN 147 : même sans autoroute, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine veut en faire "une priorité"

C'est un chantier qui a démarré il y a quelques mois déjà, celui de Chamborêt, où un créneau de dépassement d'un kilomètre est en train d'être construit. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine est venu constater l'avancement des travaux ce vendredi, dans cette commune de Haute-Vienne. "Ils avancent bien, on est dans les délais" se satisfait le représentant de l'Etat, venu de Bordeaux. "Mais ce n'est pas fini" prévient Etienne Guyot.

La RN 147 va connaître plusieurs bouleversements en cette année 2023 : d'abord la création de ce créneau de dépassement à Chamborêt, puis à Berneuil. Coût total : 14 millions d'euros, financés à 45% par le Conseil départemental de Haute-Vienne. "C'est vrai qu'on met beaucoup, mais c'est un chantier important" souligne le président Jean-Claude Leblois, impatient qu'il commence par ailleurs. "Oui, on a perdu six ans, si c'est ce que vous voulez me faire dire, mais n'en perdons pas six autres derrière, ni quinze autre derrière. On a besoin de cet aménagement" conclut le président.

"Ne me parlez pas d'une autoroute..."

Coûte que coûte, les élus veulent donc faire avancer la situation d'une route dont tous les observateurs ou simple passagers constatent son impraticabilité. "C'est un axe structurant et très fréquenté, et dont la fréquentation va encore augmenter, entre deux villes et deux départements" résumait le préfet Etienne Guyot. "Donc, on doit assurer la sécurité" de cet axe, notamment dans le prochain contrat de plan Etat-Région, dont je vais recevoir le mandat par la Première Ministre" souligne le responsable de l'Etat. "Je souhaite aller le plus loin possible" conclut-il.

Mais alors, cela signifie-t-il une autoroute ou la relance du projet ? Pas vraiment à l'écouter. "Je ne vais pas parler d'autoroute, je crois que le ministre [Clément Beaune, ministre des Transports, ndlr] s'est exprimé, et je crois avoir compris qu'on était plus sur une autoroute, donc ne me parlez pas d'une autoroute mais d'une voirie qui existe et qu'il faut améliorer".

55 millions d'euros pour 6,5 km de 2x2 voies à la sortie nord de Limoges

Etant clairement acté que l'autoroute A147 est abandonné, les différents élus veulent donc rapidement en faire le deuil, pour avancer le plus vite possible sur la rénovation de cet axe national. "Ne regardons pas dans le rétroviseur" plaide de son côté François Vincent, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. "Pour avancer, il faut commencer. Chamborêt est un exemple, Berneuil en suivant, mais le vrai commencement, c'est la sortie nord de Limoges" explique-t-il, notamment en vantant les mérites de la Région.

"Personne ne veut avancer, si ce n'est la Région, qui a même avancé l'argent, 18 millions d'euros, pour que les travaux commencent. Je crois que l'Etat a abandonné le projet d'autoroute, donc allons-y. On est tous dans le même couloir. J'invite même monsieur Massy [président de l'association de défense du projet d'autoroute A147] à nous accompagner, pour désenclaver Limoges, c'est la priorité, on doit être tous unis."

Pas sûr que ce message plaise au principal concerné. Pierre Massy avait indiqué ce vendredi matin sur France Bleu Limousin "qu'on ne doit pas lâcher sur cette affaire, car cette route est indigne et les travaux d'aménagements en cours confinent au ridicule." Il a eu l'occasion d'exprimer son point de vue au préfet de région Etienne Guyot lors d'une rencontre avec les élus ce vendredi après-midi à Limoges.