RN 162 coupée : un important chantier entre Fromentières et Villiers-Charlemagne

D'importants travaux ont débuté ce lundi matin entre Fromentières et Villiers-Charlemagne en Mayenne, entraînant la fermeture totale de la route nationale 162 dans les deux sens. Des déviations sont mises en place.

Si vous avez l'habitude de prendre la Route Nationale 162 entre Fromentières et Villiers-Charlemagne, il va falloir prévoir un temps de parcours un peu plus long. Cette portion de route est actuellement totalement fermée dans les deux sens, depuis ce lundi 23 octobre et jusqu'au mardi 31 octobre, pour cause de travaux.

Une semaine de travaux

La route est fermé de jour comme de nuit, 24H/24. Pour essayer de minimiser la gêne pour les automobilistes, la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest, le conseil départemental de la Mayenne et le réseau de transport d’électricité RTE effectuent simultanément des travaux sur la RN 162 entre Fromentières et Villiers Charlemagne.

Cinq tilleuls malades doivent être abattus en bordure de la RN 162.

en bordure de la RN 162. Il faut également élaguer les talus sur la section concernée, et combler les trous sur la chaussée dégradée, à l'approche de l'hiver.

sur la section concernée, et dégradée, à l'approche de l'hiver. Par ailleurs, le raccordement de la voie de contournement parallèle à la RN 162 doit être réalisé, dans le cadre de l’ aménagement d’un giratoire pour le contournement Nord de Château-Gontier .

doit être réalisé, dans le cadre de l’ . Enfin, une ligne haute tension 90 000 volts doit être installée, dans le cadre de l’aménagement du nouveau giratoire et de l’enfouissement de ce réseau.

La RN 162 entre Fromentiéres et Villiers-Charlemagne est totalement coupée à la circulation. © Radio France - Diro

Des déviations mises en place

Les travaux doivent se terminer ce vendredi 27 octobre à 16h00, puis reprendront du lundi 30 octobre au mardi 31 octobre, de 9h00 à 18h00. Ils entraînent la fermeture totale de la RN162 entre Fromentières et Villiers-Charlemagne, des déviations sont donc mises en place par les giratoires et échangeurs voisins.

Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence.