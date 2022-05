RN 88 : La déviation de Baraqueville ouverte " on va apprécier de retrouver cet air pur" dit le maire

Annoncée pour le 1er juillet puis pour le 13 mai, l'ouverture à la circulation de la RN88 entre Baraqueville et La Mothe, dernier maillon de la route vers Albi est ouverte depuis mercredi. 20.000 automobilistes empruntent chaque jour cet axe entre Rodez et Toulouse et ne passe plus par la commune de Baraqueville. Jacques Barbezange, maire et conseiller départemental revient sur cet événement attendu depuis des décennies.

France Bleu : C'est une semaine très spéciale pour vous. Depuis hier, après des années de combat, votre ville n'est plus traversée par des milliers de voitures et de camions puisque le dernier tronçon de doublement de la Nationale 88, a ouvert. Vous découvrez, redécouvrez le silence, c'est ça?

Jacques Barbezange : C'est un peu ça. C'est vrai une histoire qui dure depuis une cinquantaine d'années. On entend parler de ce projet, on entend parler de différentes variantes. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Et il est vrai que déjà, depuis hier matin, on commence à sentir les effets, ne serait ce qu'au niveau du bruit. Ce bruit que l'on connaissait, qui n'est plus là et on apprécie.

Et la cerise sur le gâteau, c'est que le chantier s'est terminé plus tôt que prévu. Comment c'est possible ça?

C'est possible parce que la météo a été clémente, que les entreprises ont pu travailler contrairement au premier tronçon qui avait subi les aléas climatiques. L’Etat a aussi tenu ses engagements et approvisionné les finances nécessaires à chaque tranche de travaux. Donc, nous le tronçon est arrivé un peu plus tôt.

A Baraqueville, vous aviez droit au passage de 20 000 véhicules et 1800 poids lourds par jour. Vos habitants vont aussi enfin respirer de l'air pur. C’était important aussi ?

Oui, car les nuisances sonores et surtout olfactives, on ne s'y habitue pas. Et quelque part, on va vraiment apprécier de voir les enfants se promener tranquillement en sécurité dans un environnement plus serein, plus clément. On est dans la campagne et on va apprécier de retrouver cet air pur de campagne dans notre village.

Alors se pose la question de l'attractivité de votre commune. Comment vont faire les commerçants sans tout ce passage.

On les a écouté depuis un moment, puisqu'on a quand même pu apprécier l'arrivée d'une déviation provisoire depuis 2019. Les commerçants, sur cette première déviation n'ont connu qude de changement à la marge. Quelques uns ont été impactées, mais certains ont même connu une augmentation du trafic chez eux. Donc que par les gens se sont déjà réappropriés ces espaces, ont retrouvé un peu de confort. Je pense que c'est ce qui va arriver. On va retrouver même une densité de consommateurs aussi importante, voire plus que ce qu'on avait. C'est ce qui se passe souvent dans des villages ou villes qui se sont vu délester d'une grande circulation.

Vous comptez aussi sur les panneaux "villages étapes" sur le bord de la RN88.

C’est un des outils mais tous les pistes seront étudiées, bien évidemment. C'est paradoxal : on est content de voir partir les véhicules et maintenant on va tenter de les faire revenir. Mais on va dire qu'on cherche à avoir des automobilistes, des consommateurs positifs. Et le label "villages étapes" est un levier important qui va très certainement nous y aider.

Avec ce doublement des voies d'Albi jusqu'à Rodez sur la RN88 redessinée, Rodez n’est plus qu'à 1 h 20 de Toulouse. Ça va changer la vie de tous les Aveyronnais ?

On peut dire de tous les Aveyronnais parce qu'on voit déjà beaucoup d'habitant de Millau qui viennent chercher là deux fois deux voies sur Baraqueville. On voit aussi beaucoup d'automobilistes du bassin minier de Decazeville qui, plutôt que de passer par Caussade, Montauban, monte chercher la deux fois deux voies sur Baraqueville C'est une autoroute quasiment gratuite, un pas vers l'entrée au péage de Toulouse. Je me rappelle pour avoir fait mes études en fac à Toulouse, on me mettait à l'époque près de 3 h pour venir. Donc c'est vraiment un gain appréciable. Et la sécurité, surtout.

Maintenant, il faut désormais doubler la route nationale de l'autre côté de Rodez jusqu'à la Lozère. Où en est le projet ?

On en est à ce que le Département se réapproprie vraiment ce sujet-là, avec un transfert des routes que l'Etat se propose de confier aux départements ou aux régions.

La région veut récupérer le chantier. C'est ce que dit la présidente Carole Delga avec le but que ça aille plus vite.

Le Département veut aussi le faire, sachant que le Département a déjà fait un barreau important et a mobilisé 30 millions d'euros sur un barreau important juste à la sortie de Rodez. Et il reste bien évidemment Rodez à traverser. Aujourd'hui, c'est un point noir important puisque la traversée est jalonnée de plusieurs ronds-points. Donc il va falloir travailler sur ce premier morceau. La maîtrise foncière est déjà acquise de Rodez jusqu'à Séverac, donc c'est déjà un point important puisque on n'aura pas à travailler sur les acquisitions, les expropriations.

En tant que conseiller départemental, vous dites à Carole Delga : « Merci mais non merci. On va s'en occuper et on sait le faire au département. »

Je pense que c'est ce qu'a dit notre président Arnaud Viala. Chacun a bien évidemment ses positions sur le sujet. Le département, en a fait déjà un morceau, et se propose, avec ses services compétents, d'endosser le chantier. Bien évidemment pas tout seul, puisqu'il faut que les partenaires que soit l'État, la Région et le Département se mobilisent financièrement et se rassemblent sur un projet important, comme celui-là. Mais il est important pour l'attractivité de tout le nord de cette Occitanie. Et bien évidemment, plus tard, il sera nécessaire d'aller jusqu'en Lozère comme c'était prévu. Mende et plus loin. N'oublions pas qu'en 1993, Monsieur Balladur était venu signer un contrat de plan qui faisait naître cette liaison Lyon Toulouse. On est loin, mais petit à petit on avance