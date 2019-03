RN13 : la limitation à 90km/h généralisée entre Valognes et La Glacerie

La préfecture de la Manche annonce que la vitesse sera limitée à 90 km/h sur la nationale 13 entre Valognes et La Glacerie dans les deux sens, à compter du 8 avril.

Manche, France

C'est une mesure qui avait été annoncée par le préfet de la Manche en juin 2018. Elle va désormais devenir réalité. Pour assurer la sécurité des usagers de la route nationale 13 sur la section comprise entre Valognes et Cherbourg-en-Cotentin, la limitation de vitesse sera abaissée sur onze kilomètres. Les zones concernées sont entre l'échangeur 16 à Valognes-Nord et le rond-point Malraux à La Glacerie :

La vitesse sera limitée à 90 km/h dans les deux sens de circulation (jusque là, seule la portion entre Delasse et La Glacerie était concernée)

Les usagers ne devront pas dépasser 70k/h entre Tollevast et le rond-point Malraux de La Glacerie dans le sens Caen-Cherbourg

Entrée en vigueur le 6 avril

"_Cette mesure entrera en vigueur à partir du 8 avril_, après la mise en place de la signalisation correspondante", précise la préfecture de la Manche. Pour expliquer cette décision, la sécurité des usagers est mise en avant : "L’instauration de l’abaissement de la vitesse est justifiée par une fréquence élevée d’incidents nécessitant l’intervention des services de sécurité ou d’exploitation et par la présence de nombreux carrefours, accès agricoles et riverains sur cette section. La mise en place de cette mesure est une des actions menées par l’État pour améliorer la sécurité routière et les conditions de circulation dans le département".

Une mesure qui va dans le sens des riverains de l'axe routier. "C’est une bonne chose. Ce n’est pas le tout de baisser la vitesse, mais il faut que les promesses soient tenues", avait déclaré Yves Néel, le président du comité de défense des riverains de la Nationale 13, fin février sur France Bleu Cotentin