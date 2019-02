RN13 : les travaux de l'axe nord-sud entrent dans leur troisième phase

La troisième phase des travaux de la RN13, qui consiste notamment en la réalisation de la couche de roulement définitive de la chaussée dans le sens Cherbourg vers Caen débutera ce 6 février et s’achèvera fin mars.

Pendant cette phase, l’accès direct au niveau du giratoire Penesme, la bretelle de sortie vers la rue Augustin Caron et la bretelle de l’échangeur des Brûlins seront fermés dans le sens Cherbourg vers Caen. Des itinéraires de déviation seront mis en place au niveau des giratoires Malraux et Penesme certaines nuits entre 20h et 6h lors de la fermeture complète de l’axe.

Itinéraire de déviation 1 dans le sens Caen- Cherbourg - Capture

Itinéraire 2 dans le sens Cherbourg-Caen