RN147 - Début de la concertation du public sur le projet d'autoroute Limoges - Poitiers

Une autoroute entre Limoges et Poitiers. Qu'en dites-vous ? La concertation du public commence ce mardi sur l'aménagement de la RN147. Jusqu'au 20 mars, chacun va pouvoir consulter et donner son avis sur ce projet d'autoroute concédée, mais aussi les solutions alternatives.

C'est un serpent de mer depuis 2016 et l'abandon du projet de barreau LGV entre Limoges et Poitiers : comment désenclaver le Limousin, le rapprocher de la grande vitesse et de la façade atlantique ? La RN147 doit être améliorée. Là dessus, tout le monde est d'accord. Après plusieurs étapes, l'heure est désormais à la concertation du public.

A compter de ce mardi et jusqu'au 20 mars, chacun va pouvoir consulter et donner son avis sur un projet d'autoroute concédée, mais aussi la solution d'une mise en 2X2 voies entièrement gratuites. Chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients.

110 kilomètres séparent Limoges et Poitiers. Une route chargée de camions difficiles à dépasser, sans parler des bourgs traversés. C'est bien simple, la vitesse moyenne sur la RN147 est de 60 km/h. Il faut plus de 2h pour faire Limoges-Poitiers. Une circulation dense à laquelle s'ajoute un risque d'accident plus élevé que sur une autre route nationale. Plus de 120 accidents ont été recensés ces cinq dernières années, dont 20% impliquaient des poids-lourds.

Malgré des travaux, comme la déviation de Bellac en 2008, et d'autres chantiers à venir, notamment 1 kilomètre de dépassement à Chamboret cette année, c'est insuffisant pour plusieurs acteurs locaux, qui demandent la mise en 2X2 voies totale. Dans ce contexte, en 2018, Elisabeth Borne, à l'époque ministre des Transports en visite à Limoges avait demandé une étude sur une éventuelle mise en concession autoroutière, qui a conclu à sa faisabilité.

Gain d'1 heure et 14 euros de péage

Le projet soumis aujourd'hui au public est estimé à 1 milliard d'euros, dont 449 à 771 millions d'argent public selon les hypothèses. Il permettrait de gagner 50 minutes. Le financement, en partie privé, conduirait à une mise en service à l'horizon 2030, mais il faudra payer 14 euros pour une voiture. D'après les projections réalisées par l’Etat, 53 à 57 % des automobilistes, et 70 à 72 % des conducteurs de poids-lourds utiliseraient cette autoroute à la place de l’axe actuel.

Mais, la concertation du public présente aussi une autre variante, une mise en 2X2 voies entièrement gratuite, financée avec de l'argent public. Un scénario pour lequel il faudrait rajouter 5 ans de délais supplémentaires.

Mobilisée à l'époque contre le barreau LGV, la Coordination des Riverains et Impactés dénonce un projet pharaonique à l'idée d'une autoroute. Son président, Marcel Bayle, se montre sceptique notamment sur le coût, "sous évalué" selon lui "pour rendre le projet irréversible". Il se dit plutôt favorable à la rénovation de l'existant, la ligne TER et des créneaux de dépassement mieux placés dans des côtes ou pour couper des virages dangereux.

Projet d'autoroute Limoges-Poitiers, concertation préalable du public à consulter ici