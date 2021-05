RN57 à 2x2 voies à Besançon : "Un déni de démocratie" selon Ludovic Fagaut chef de file de l'opposition

C'est le dossier brûlant du moment pour le Grand Besançon. Le projet d'élargissement de la RN57 à deux fois deux voies entre Beure et Micropolis, le fameux "chaînon manquant" pour achever le contournement de Besançon, continue à faire débat. Une réunion des élus de l'agglomération est prévue ce mardi soir au Kursaal, avec une conférence de presse à l'issue. Chef de file de l'opposition au conseil municipal et au conseil communautaire, Ludovic Fagaut en profite une nouvelle fois pour dénoncer la méthode Vignot. Il était notre invité ce mardi matin.

87% des actifs à plus de 30 min de leur lieu de travail

Il en appelle d'abord au principe de réalité : "87% des actifs de Grand Besançon métropole résident à plus de 30 minutes de leur lieu de travail, ça c'est un fait. Il faut réaliser ce chaînon manquant c'est incontournable et indispensable, les citoyens sont exaspérés d'être au quotidien dans les bouchons." Et de rappeler également que "cela pollue, aussi, ce n'est pas moi qui le dis mais la Direction régionale de l'environnement qui a fait des analyses sur le sujet."

"Un déni de démocratie" selon Ludovic Fagaut

De la réunion de ce mardi soir, Ludovic Fagaut espère un vrai débat. Mais le chef de file de l'opposition au conseil municipal et au conseil communautaire dénonce aussi et surtout ce qu'il appelle la méthode Vignot : "Il est important que tous les élus communautaires aient le même degré d'information. Sauf qu'il y a quand même deux enquêtes publiques qui ont été réalisées, ce qui ne s'est jamais vu sur ce type de dossier. Mais on voit que cette majorité portée par Mme Vignot est totalement fracturée sur le sujet, on fait une réunion non ouverte à la presse et aux citoyens, pour _cacher la vérité sur leur concept anti-voitures_, avec une conférence de presse à l'issue. Depuis un an, on nous cache régulièrement les choses, c'est une drôle de façon de faire de la politique et cela reste un déni de démocratie", s'indigne encore Ludovic Fagaut.