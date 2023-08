RN57 : les travaux reprennent à la Cluse-et-Mijoux

Les travaux reprennent du côté du pont de la Tuilerie sur la RN 57 à la Cluse-et-Mijoux (25). Ils avaient été interrompus cet été suite à la découverte d'éléments de maçonnerie enterrés dans l'ouvrage. A ce moment-là, la poursuite des travaux auraient risqué de faire s'écrouler le pont. Après des analyses et quelques changements de plan de chantier, la cheffe de projet Aline Bottagisi est confiante : "On ne devrait plus avoir de nouvelles surprises sur ce chantier là" .

Dates de fermeture de la RN 57

Plusieurs fermetures et déviations sont prévues entre le 28 août et le 10 novembre.

Pour les poids lourds :

- la RN57 sera fermée dans les deux sens de circulation du 28 août au 2 octobre 2023 et du 30 au 31 octobre 2023 ;

- elle sera aussi fermée dans le sens France – Suisse du 2 octobre au 10 novembre 2023 ;

Pour les autres véhicules, la RN57 sera fermée :

- dans les deux sens de circulation du 12 au 13 septembre et du 30 au 31 octobre 2023

- dans le sens France – Suisse du 28 août au 10 novembre 2023

Cette route est très fréquentée : 10 000 véhicules l'empruntent quotidiennement, dont 7% de poids lourds.