RN7 dans le Roannais : une centaine de chefs d'entreprise écrivent à la Première ministre

Un courrier des patrons des entreprises du Roannais sur le bureau d'Elisabeth Borne. Une centaine de chefs d'entreprise et représentants du monde économique roannais ont écrit à la Première ministre au début du mois d'avril pour lui demander d'intervenir dans le dossier de la RN7. Pour eux, il est urgent de faire avancer le projet de contournement et de mise à deux fois deux voies de la Nationale 7 entre Mably et Saint-Germain-Lespinasse. Le coût du projet est estimé à 80 millions d'euros.

Convaincre dans l'optique du Plan État-Région

Michelin, Nexter ou encore le Scarabée de Riorges font partie de la centaine de signataires, aux côtés du Medef et de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. "L'A89 nous a donné vraiment une facilitation vers l'ouest, vers Lyon, et aujourd'hui pour aller vers le nord, ça reste compliqué", résume Véronique Maldérieux. Or, il y a un coup à jouer maintenant selon la présidente la délégation de la CCI à Roanne. "Le député Antoine Vermorel-Marques nous a alertés sur la clôture du Plan État-Région et d'une possible décision avant l'été", ajoute-t-elle.

Le député du Roannais avait d'ailleurs appelé mi-mars "tous les maires, tous les élus, toutes les entreprises à écrire à la Première Ministre afin de convaincre l’État de l’urgence du dossier", après un entretien avec le ministre des Transports au cours duquel Clément Beaune avait fait savoir que le projet de contournement de la RN7 dans le Roannais faisait "partie des quatre projets routiers prioritaires pour l’État ".

4.000 véhicules par jour qui passent devant une école primaire

"Ce tronçon de 7,6 km revêt un enjeu stratégique pour notre territoire", peut-on lire dans la lettre adressée à Matignon, datée du 5 avril, en rappelant que le désenclavement du Roannais par l'A89 et l'A72 "ont joué un rôle déterminant dans l'attractivité et le renouveau économique que connaît depuis 10 ans le Roannais, avec un taux de chômage (6,3%) inférieur à la moyenne national".

Mais l'enjeu est aussi sécuritaire, comme le rappelle Stéphane Barnay. "Je prends toujours cet exemple sur la zone des Tuileries [à Mably, ndlr] où on a 4.000 à 5.000 véhicules qui passent par jour devant une école primaire, au 21e siècle ce sont des choses qu'on doit pouvoir éviter", indique le directeur des Cartonnages du Roannais, signataire du courrier adressé à Elisabeth Borne. D'autant que dans ce secteur, 40% des véhicules sont des poids-lourds.