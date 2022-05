RN88 : le contournement de Baraqueville terminé, l'axe Albi-Rodez enfin entièrement en 2x2 voies

Huit ans après le début des travaux, le contournement de Baraqueville au sud de Rodez (Aveyron) est enfin réalisé sur la RN88, l'un des axes principaux du département et plus largement la liaison Toulouse-Lyon. La route entre Rodez et Albi se fait désormais entièrement sur 2x2 voies.

La préfecture de région, la Région Occitanie et le conseil départemental de l'Aveyron le confirment officiellement, le contournement de Baraqueville sur la RN88 en Aveyron, est intégralement mis en service ce mercredi 11 mai. La première section entre l'échangeur de Marengo et celui des Molinières a été ouverte en 2019. L'ouverture à la circulation de la deuxième section du contournement, entre l'échangeur de La Mothe et celui de Marengo, près de Baraqueville, assure désormais un axe intégralement en 2x2 voies depuis le Tarn, et jusqu'à Rodez.

Cet investissement souligne notre volonté certaine de favoriser l’accès à une grande liaison routière, au plus grand nombre d’Aveyronnais, pour enrichir leur qualité de vie. Cet aménagement permet aux habitants d’être pleinement connectés au tronçon Rodez-Toulouse, ainsi qu’à son positionnement en tant que destination emblématique en Occitanie. - Arnaud Viala, président du CD12

L'aménagement de mise à 2x2 voies de la RN88 comprenait en Aveyron la déviation de Naucelle, inaugurée en 2015, et le contournement de Baraqueville. L’investissement pour l’ensemble de ces opérations a représenté un coût de 240 millions d’euros, co-financé par l’État, la Région (91 M€) et le Département (54M€).