Roannais agglomération : le réseau Star devient gratuit le weekend

La gratuité des transports en commun était une promesse de campagne d'Yves Nicolin lors des municipales de 2020. La mesure s'applique le weekend sur le réseau de bus Star à compter du samedi 2 septembre, pour "pousser les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le bus à le faire davantage, pour qu'on ait une circulation plus apaisée en ville et dans l'agglomération", explique le maire de Roanne.

ⓘ Publicité

Hausse de fréquentation de 40%

L'espoir est aussi que cela amène plus de monde dans les commerces du centre-ville. Yves Nicolin rappelle que la mesure de gratuité a été testée en décembre 2022, avec une hausse de fréquentation de 40% constatée alors dans les bus de la Star.

Roannais agglomération estime le coût de la mesure à 68.000 euros, et fait le pari que la gratuité le weekend peut encourager les Roannais à plus prendre le bus aussi en semaine, et donc à payer des tickets ou des abonnements, ce qui ferait augmenter les recettes de la Star. Pas question en revanche d'étendre la gratuité des transports en commun à la semaine, affirme Yves Nicolin, car le déficit ne pourrait "pas être comblé par les entreprises qui paient déjà le maximum, et puis il faudrait augmenter les impôts, ce que nous ne voulons pas".