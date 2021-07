Rocade de Besançon : circulation perturbée jusqu'à ce 13 août pour réfection de chaussée sur la RN 57

Ah, l'été ! Les vacances, la plage, la montagne, la campagne, le farniente, le soleil (normalement...) ! Mais, aussi, les chantiers sur les routes... C'est durant cette période estivale que le trafic routier est un peu moins dense que le reste de l'année, rappelle, avec pédagogie, la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est) qui débute, à compter de ce lundi 26 juillet, trois semaines de travaux pour procéder à la réfection de la chaussée de la RN 57 au niveau de la Rocade de Besançon (2 x 2 voies). "Entre 40.000 et plus de 50.000 véhicules/jour -pour le secteur de l'échangeur A36 / ZAC Valentin- y circulent habituellement, dont 12% de poids-lourds, et durant la période estivale, c'est 15 à 20% de moins".

Chaussée refaite dans le sens Besançon-Vesoul, mais circulation perturbée dans les deux sens de circulation

Pour la DIR Est, il s'agit cet été de renouveler le revêtement d'origine de la Rocade (mise en service en 2003) sur une longueur de 4 km dans le sens Besançon-Vesoul, entre l'échangeur Temis et la ZAC Valentin. Soit plus de la moitié du tracé (7,2 km des deux côtés de circulation), dont la totalité dans le sens inverse -jusqu'à l'Amitié- a été rénovée durant l'été 2020.

Un des plans de DIR Est (Direction Interdépartementale des Routes Est) durant les travaux de réfection de la Rocade de Besançon sur la RN 57 (du 26 juillet au 13 août 2021) - DIR Est

Néanmoins, les deux sens de circulation vont être impactés le long de ces 4 km de chantier. Pour permettre à la quarantaine d'agents et d'ouvriers quotidiennement mobilisés sur la partie Besançon-Vesoul de travailler efficacement "et en toute sécurité", insiste la DIR Est : un basculement de chaussée sur le tronçon Vesoul-Besançon est mis en place, 24h/24, du lundi au vendredi jusqu'au 6 août. Les véhicules circuleront ainsi en se croisant, chacun sur une seule voie en étant séparés par des cônes de signalisation.

Et le week-end, la circulation sera, certes, rétablie dans les deux sens de chaque côté de la glissière centrale de la Rocade, mais seulement sur une seule voie (celle de droite).

Travaux de nuit seulement, ensuite, jusqu'au 13 août

C'est une couche de macadam épaisse de 4 cm, sur 4 km, qui est à renouvelée : "soit environ 7.000 tonnes à enlever, puis à redéposer minutieusement", précise la DIR Est qui réalisera ensuite la fin de ces travaux estivaux, uniquement, durant la nuit (de 20h à 6h) entre le lundi 9 et le vendredi 13 août, la date maximale estimée pour la fin du chantier.