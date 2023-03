Rocade de Bordeaux : à peine relancé, le projet de grand contournement est déjà la cible de critiques

Comme un vieux serpent de mer , le projet de grand contournement de la rocade bordelaise est de retour ! Respectivement à la tête de Bordeaux Métropole et de la communauté d'agglomération du Libournais (La Cali), Alain Anziani et Philippe Besson organisaient ce mardi matin à Bordeaux une conférence de presse commune. Après avoir dressé un sévère constat sur "la saturation du trafic", les deux élus socialistes ont plaidé pour la mise en place de barreaux permettant de relier entre elles les autoroutes sans passer par la métropole.

"Convaincre l'État de faire ici ce qu'il a fait à Rouen ou à Strasbourg"

"L'idée est simple, déclare Alain Anziani. C'est que ceux qui n'ont pas besoin d'emprunter la rocade n'y viennent pas. Et cela va décongestionner la rocade mais aussi le pont François Mitterrand et d'autres." Alors que les projets antérieurs de contournement par l'Ouest n'ont pas abouti en raison de l'ampleur des travaux nécessités, le président de Bordeaux Métropole propose cette fois-ci des barreaux routiers à l'Est.

Il s'agirait, ajoute Philippe Buisson, de "relier l'A89, l'A10, l'A65 et l'A62 (...) avec des barreaux successifs qui désengorgeraient à terme la rocade de Bordeaux." Le président socialiste de La Cali estime que ce contournement ne serait "pas forcément très couteux ni très impactant sur le plan écologique, y compris en terme d'artificialisation des sols". Après le refus de l'Etat de moduler le péage pour les camions en 2023 sur l'A63 , ce projet de barreaux autoroutiers permettrait, selon ses défenseurs, de réduire le trafic poids lourds remontant de la péninsule ibérique et se retrouvant en transit sur la rocade bordelaise.

"C'est un combat nécessaire, il suffit de demander aux gens"

La circulation sur la rocade bordelaise, "c'est l'enfer", reconnaît Alicia, étudiante en management à l'IAE. "J'habite Bègles et je mets 2h le matin pour venir sur le campus de Bordeaux-Bastide." Même ras-le-bol chez Salim, au volant de sa fourgonnette. "C'est affreux, ça ne s'arrête pas, le pont d'Aquitaine toujours bouché et pour sortir de Bordeaux-Lac c'est la misère".

"Les gens sont énervés, agacés", explique Alain Anziani avant de déplorer la pollution atmosphérique. "Il y a entre 120.000 et 240.000 véhicules qui empruntent chaque jour la rocade, dont 19.000 poids lourds". Une congestion du trafic métropolitain qui, par ailleurs, "assèche les territoires entourant la métropole", affirme Philippe Buisson. "Bordeaux est devenue la 2eme agglomération de France la plus embouteillée après Paris." Les deux élus socialistes comptent donc demander à l'Etat, "dont c'est la compétence", des études sur la faisabilité d'un tel contournement.

Qu'en pensent les maires de Bègles et Langon ?

"Je suis d'accord sur le constat, réagit Clément Rossignol-Puech, vice-président de Bordeaux Métropole en charge des mobilités. La situation est très difficile sur la rocade, il y a un grand nombre de poids lourds en circulation." Cependant, pour le maire EELV de Bègles, "la solution n'est pas le retour d'un grand contournement autoroutier de 80,150 ou 200 kilomètres qui viendrait artificialiser un grand nombre de territoires autour de la métropole et qui viendrait repousser les camions de la métropole dans la campagne girondine et périgourdine."

Maire socialiste de Langon, Jérôme Guillem ne voit pas non plus d'un bon oeil la proprosition des présidents de Bordeaux Métropole et de La Cali. "On ne veut plus de ces flux-là de véhicules sur la métropole, et je mesure bien que c'est un vrai problème mais il ne faut pas le déplacer sur des territoires qui sont déjà en tension, en paupérisation. J'exprime une véritable inquiétude".

Jérôme Guillem serait par ailleurs peu enclin à voir défiler les poids lourds à Langon "deux jours" après la publication d'un nouveau rapport alarmant du Giec sur le réchauffement climatique . "Ces enjeux de protection de la biodiversité et du climat font qu'il faut au contraire réduire le nombre de camions. Et pour réduire le nombre de camions, il faut développer le fret ferroviaire et nous avons sur la métropole la gare de triage Bordeaux-Hourcade sur Bègles et sur Villenave d'Ornon, qui n'attend qu'une forte volonté politique de la part de l'Etat, de la Région, du Département, de la métropole et de la SNCF pour redévelopper en France enfin le fret ferroviaire."