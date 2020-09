Rocade de Bordeaux : le calendrier des travaux jusqu'en 2022

Circulation compliquée sur la rocade intérieure de Bordeaux le weekend dernier en raison de travaux entre les échangeurs 5 et 4. Il s'agit toujours du chantier de mise à 2x3 voies de la rocade. Et ce n'est pas fini ! Ces travaux d'élargissement vont se poursuivre jusqu'à la fin 2022.

La prochaine date à retenir c'est le weekend du 10 et 11 octobre prochain. Le secteur à éviter : Bruges, entre les échangeurs 4 et 5 dans le sens extérieur cette fois-ci. Objet du chantier : la pose de l'enrobé et donc la finalisation de ce nouveau tronçon de la rocade en mode 2x3 voies. Comme le weekend dernier des déviations seront mises en place pour contourner les travaux.

Ensuite ce n'est pas fini

Entre les échangeurs 7 et 9 du côté d'Eysines des travaux ont démarrés en juin dernier sur près de 4 kilomètres. Fin de ces travaux : début 2022.

La dernière phase d'élargissement de la rocade concernera le tronçon entre les échangeurs 5 et 7 à Bruges. Un peu moins de 3 kilomètres qui coûteront à eux seuls 34 millions d'euros... ça donne une idée de la facture globale.