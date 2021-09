Rocade de Tours : fermeture de la bretelle d'accès sud-nord porte de La Riche dès ce lundi

Plus possible d'accéder à la rocade de Tours via la bretelle d'accès sud-nord, porte de La Riche. Entre ce lundi 20 septembre et le 8 octobre, cette bretelle est fermée certains jours à la circulation, pour permettre le détagage du mur anti-bruit. Une déviation est mise en place.