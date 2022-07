Rocade sud de Châteauroux : opération de nettoyage en cours après une fuite de liquide de refroidissement

Levez le pied si vous circulez sur la rocade sud de Châteauroux, la RD 920, entre le rond point de l'avenue de la Châtre et Déols. Un camion a perdu du liquide de refroidissement, glissant, sur la route. Des agents sont en train d'y verser une poudre absorbante.

Un poids lourd a perdu du liquide de refroidissement sur la RD 920, la rocade sud de Châteauroux (Indre) ce vendredi matin, à cause d'une fuite. Depuis 9 h des agents nettoient la chaussée et y versent une poudre rouge absorbante car le liquide est glissant et pourrait surprendre des automobilistes.

Levez le pied

Ralentissez, si vous circulez entre le rond-point de l'avenue de la Châtre et Déols, car les agents sont à pied, en plein travail. Aucune route n'a été coupée.