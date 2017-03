Rochemaure: y aura-t-il un jour une déviation dela 86 ?

Le collectif citoyen de Rochemaure organisait ce mardi une manifestation dans la traversée du village. Ils demandent une étude de faisabilité pour un contournement.

A Rochemaure, le D86 voit passer 15.000 véhicules par jour dont 2.000 poids lourds. La D86 qui passe au coeur du village, là où les camions ont du mal à se croiser.

Bouchons et pollution

Le collectif citoyen de Rochemaure a fait faire des études: le seuil de pollution est dépassé aux abords de la D86 dans la traversée du village. On est au-là des limites notamment pour le dioxyde souffre. Enfin l'étroitesse de la voie provoque des bouchons aux heures de pointe.

La traversée du village de Rochemaure © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un contournement possible "dans la plaine"

Le collectif imagine un déplacement de la D86 un peu plus à l'Est dans ce qu'on nomme ici la plaine. Une bande de terrain entre le centre du village et le Rhône. Mais aujourd'hui le conseil départemental de l'Ardèche et l'Etat financent une autre déviation, un peu plus au sud. Celle du Teil qui prévoit une meilleure liaison entre la nationale 102 et la nationale 7.