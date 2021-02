Rodez privée de trains pendant des semaines après des dégâts liés aux intempéries

Rodez est un peu coupée du monde en ce moment, niveau ferroviaire. Pas de trains entre Rodez et Brive, à cause de plusieurs éboulements liés aux intempéries. Idem entre Rodez et Toulouse, où un talus s’est effondré près de Carmaux.

Des cars de substitution permettent quand même de faire les trajets tant bien que mal, mais uniquement pour les TER. Le train de nuit Rodez-Paris a lui été carrément supprimé. Sur ce trajet, aucune réservation n’est possible jusqu’au 7 mars. SNCF Réseau se refuse à communiquer une date de reprise du trafic pour l’instant.

Sur cette ligne, les dégâts sont concentrés sur la partie aveyronnaise, entre Rodez et Capdenac. Le plus spectaculaire : un talus effondré à Aubin. Les rails ne tiennent plus sur grand-chose. Un peu plus loin, la voie ferrée a été ensevelie. Au total ce sont plusieurs centaines de mètres cubes de terre qu’il faut évacuer, sur trois points de la ligne. Des experts de la direction nationale de SNCF Réseau ont fait le voyage mardi 9 février pour mesurer l’étendue des dégâts, et notamment vérifier les ouvrages d’art.

12h de voyage pour aller à Paris

Pour les usagers, c’est la galère : pour les TER, il y a bien des cars de remplacement, et le voyage peut se faire malgré tout entre Rodez et Brive. Mais rien pour le train de nuit vers Paris, aucune solution de secours. Ou alors passer par Toulouse, avec un départ en TER de Rodez à 18h30 le soir. Escale à Matabiau à 21h30, où il faut attendre une heure pour prendre le train de nuit (venu de Latour-de-Carol). Arrivée à Paris à 6h52, "ce qui fait plus de 12h de train" se désespère Laurent Mazet, qui représente les usagers du train de nuit Rodez-Paris.

Sachant qu'il faut faire une partie du trajet en car, à cause de l'éboulement près de Carmaux. Pour cette ligne vers Toulouse, SNCF Réseau ne donne pas non plus de date de réouverture.