Romans-sur-Isère : bus déviés du quartier de La Monnaie par sécurité ; des habitants fatigués

Depuis le 13 février 2023, les cinq arrêts de la ligne Citéa 3 au coeur du quartier de La Monnaie à Romans-sur-Isère (Drôme) ne sont plus desservis, "pour la sécurité des voyageurs et des usagers". Depuis des semaines, un groupe de plusieurs dizaines de jeunes se livrent fréquemment à des caillassages, notamment contre les policiers qui accompagnent les pompiers sur les interventions.

Dalli part faire ses courses. Elle a marché un quart d'heure avec son caddie pour atteindre l'arrêt Saint-Exupéry, l'un des deux arrêts en bordure du quartier vers lequel sont renvoyés les habitants : "c'est loin. On souffre, on souffre, on souffre. Je n'ai pas de voiture. Et les courses, je ne vous dis pas, c'est lourd. Ma fille aussi elle souffre. Elle va toujours au lycée Triboulet. Parfois elle me dit : "je ne pars pas maman, c'est loin le bus.""

Les personnes âgées aussi se trouvent contraintes dans leurs déplacements comme Hassen : "l'autre jour, j'avais un rendez-vous médical à Bourg-de-Péage. Je l'ai raté, à cause du bus. Et maintenant, il faut 8 mois pour un nouveau rendez-vous. Il faut penser aux vieux et aux malades."

Des habitants du quartier ont signé une pétition, écrit à la mairie. Et la dernière fois que Latra, 70 ans, a vu des jeunes caillasser la police, elle a essayé de discuter : "j'ai attrapé un jeune et je lui ai dit "pourquoi tu fais ça ? Tu ne vois pas qu'on n'a plus de car, plus ça, plus ça. ?" Il m'a répondu : "je m'en fous, c'est la police qui a tort". Et puis il m'a insultée, je suis partie." Elle habite le quartier de La Monnaie depuis 1982 mais n'avait jamais vécu une année comme celle-ci : "maintenant, c'est dur...c'est dur..." Elle cherche à déménager.

A Valence, quand il y a des violences quartier Fontbarlettes, les bus sont déviés une semaine tout au plus. A La Monnaie, cela fait déjà 2 mois. Une réunion doit se tenir entre Valence Romans Mobilités, qui organise le réseau de transports Citéa, et la mairie de Romans. Dans les semaines à venir nous dit-on.