Rond point de l'Océane au Mans : ouverture du souterrain ce vendredi pour une circulation plus fluide

Plus de fluidité, moins de bouchons. Le souterrain passant sous le rond-point de l'Océane en zone Nord du Mans est mis en service ce vendredi 3 décembre après-midi dans les deux sens de circulation. Seuls les véhicules mesurant moins de 2,60 m de haut pourront l'emprunter vers Le Mans ou Alençon. Le conseil départemental de la Sarthe qui a fait réaliser ces importants travaux estime que "près de la moitié de la circulation actuelle empruntera ce passage souterrain à gabarit réduit". Dans le détail, le tronçon entre l’Océane et le rond-point des Grues Rouges passe de 2x1 voie à 2x2 voies, avec à l’approche des trémies, une voie affectée au passage souterrain.

50.000 véhicules par jour

Cette zone (située sur la commune de Saint Saturnin), qui connaît souvent de forts ralentissements et des bouchons aux heures de pointe, sera ainsi délestée d'une partie de son trafic actuel. Le rond-point de l'Océane est considéré comme le plus fréquenté de Sarthe. 50.000 véhiculent passent ici chaque jour. Seuls les camions devront continuer à emprunter le rond-point, ainsi que tous les véhicules en direction de l'autoroute A11 et de la zone commerciale (que ce soit du côté des magasins Jardiland et Lapeyre ou du cinéma Méga CGR).

Un rond-point végétalisé

Cette mise en service de ces souterrains est une étape importante, certainement la plus visible de ce chantier qui a débuté le 1er mars 2021. D'autres vont suivre rapidement. Le vendredi 10 janvier, la circulation sera à nouveau possible sur deux voies autour du rond-point (contre une actuellement, du fait des travaux). Le vendredi suivant, le 17 décembre, le nouvel accès direct à la zone de Palluau sera mis en service. Les travaux se poursuivront pendant l'hiver avec la plantation de 600 arbustes sur le rond point et 6.000 plantes "couvre-sols". Le montant total de cette opération en zone Nord du Mans est de 7,6 M€ HT.