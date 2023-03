EN DIRECT - Ronds-points, transports : plusieurs blocages prévus ce mardi matin à Toulouse

Ils sont sur place depuis 5h45 ce mardi matin. Des militants de la CGT tractent aux entrées des sites Airbus, pour appeler les salariés à sortir de l'usine. L'intersyndicale a aussi choisi la zone aéronautique pour marquer le coup ce mardi, avec un rendez-vous fixé à 7h00 sur le rond-point de la Fontaine Lumineuse, à Colomiers, au niveau de la station Esso tout près des accès Ouest d'Airbus et de la N124. Des camions bloquent ce rond-point ce matin.

ⓘ Publicité

Tram T2 arrêté de 7h15 à 8h

"La circulation est perturbée, l'objectif c'est d'avoir un impact sur l'économie puisque le gouvernement ne nous entend pas", a déclaré Patrice Thébault, délégué CGT Airbus sur France Bleu Occitanie ce mardi matin. Par répercussion, l'accès à l'aéroport depuis l'A621 est bloqué, a témoigné sur l'antenne Geneviève depuis le fil d'Ariane.

Pas forcément très nombreux mais très actifs, les militants du collectif "On arrête toute" prévoit aussi des actions ce mardi. Ils se donnent rendez-vous dès l'aube aux métros et arrêts de tram Arènes et Palais de Justice. Le tram T2 entre le centre-ville et l'aéroport a été interrompu de 7h15 à 8h à la demande des forces de l'ordre.

À Muret, ce mardi matin des tractages sont prévus devant les collectivités et les administrations ainsi que ce midi devant des entreprises comme Mecaprotec et la fonderie Dechaumont. À Saint-Gaudens, la CGT et Educ 31 se donnent rendez-vous pour une manifestation ce soir à 17h30 au rond-point de Lestelle.

Lundi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Jean-Jaurès à Toulouse pour protester contre la réforme des retraites et l'absence de réaction du gouvernement après l'échec des deux motions de censure. La mobilisation s'est terminée par des dégradation du mobilier urbain, sans que les forces de l'ordre n'interpellent quiconque.

À Auch (Gers); la permanence du député Renaissance Jean-René Cazeneuve a été visée par des mainfestants qui ont déposé des chaises et des poubelles devant les locaux.