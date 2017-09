Roubaix : un stages de prévention routière à la place d'une amende

La ville de Roubaix (Nord) a mené ce mercredi une opération baptisée "alternative à la sanction". Lors de contrôles de police, les automobilistes en infraction se voient proposer un stage, en lieu et place d'une sanction. Objectif : sensibiliser aux dangers de la route et diminuer les accidents.

C'est une initiative plutôt novatrice qui pourrait porter à sourire, mais qui est tout à fait sérieuse. La ville de Roubaix, près de Lille, organisait ce mercredi une opération un peu spéciale baptisée "alternative à la sanction".

Concrètement, la police (municipale et nationale) fait des contrôles classiques sur des axes jugés particulièrement accidentogènes, comme l'avenue des Nations Unies, en centre-ville. Quand un conducteur en infraction est arrêté, on lui propose de faire un stage de sensibilisation plutôt que de payer une contravention, ou de se faire retirer des points.

45 minutes de débat

Le stage n'est proposé qu'en cas d'infraction mineure, comme le non-port de la ceinture, les petits excès de vitesse, ou l'usage du téléphone portable. "Je vais choisir le stage !" sourit Jonathan, un Roubaisien de 22 ans qui vient de se faire intercepter à 64 km/h au lieu de 50, au volant de sa fourgonnette.

Deux heures plus tard, le jeune homme a rendez-vous à la mairie de Roubaix. Dans la salle, six autres automobilistes interpellés dans la matinée se retrouve face à Ahmed Melikeche, le coordinateur sécurité routière de la commune.

Pendant 45 minutes, le groupe va échanger et visionner "des vidéos choc" de prévention. "On essaye vraiment d'éveiller les esprits en parlant des infractions commises, et en détaillant les comportements, explique Ahmed. Sur la route, on dit toujours que c'est la faute des autres. Mais les autres...c'est nous tous !"

Plus de téléphone au volant

A la fin de la séance Lia, 57 ans, promet déjà de ne plus répondre au téléphone en conduisant. "Le portable va rester dans le coffre, confie-t-elle. C'est important de rappeler toutes ces petites choses que l'on sait mais que l'on oublie. Nous étions peu dans la salle, mais une prise de conscience peut faire boule de neige."

Et ça tombe bien, le but n'est pas de faire du chiffre précise le directeur de la police municipale, Dominique Paulo. "Si on réussit un tant soit peu à faire changer le comportement des gens, il y aura des conséquences directes sur le nombre d'accidents, à Roubaix et ailleurs."

Mercredi, une cinquantaine de personnes ont participé à ce stage. La commune envisage de reproduire cette opération une fois par mois.