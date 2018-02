Rouen, France

Les motards sont venus de Seine Maritime, l'Eure, le Calvados, le Val d'Oise, et les Yvelines, rejoints par 40 millions d'automobilistes, pour protester contre la limitations de vitesse à 80 km/h.

Plus d'un millier de motards présents à Rouen pour protester contre les 80km/h qu'ils considèrent comme du "racket" pic.twitter.com/vXiEB6vyke — SixtineLys (@SixtineLys) February 24, 2018

"Si le gouvernement veut faire de la sécurité routière, il devrait faire de la prévention plutôt que de la répression", explique de la Gwen-Aël Lamoureux, coordinateur de la fédération française des motards en colère dans en Seine-Maritime.

De la prévention plutôt que de la répression

Grief principal pour tous les usagers présents : la mesure ne sert qu'à mettre de l'argent dans les caisses de l'Etat. Manuela a les deux casquettes, automobile et moto. "On va se faire prendre encore plus souvent par les radars, comme _ça on donnera encore plus d'argent à l'Etat_. On en donne pas déjà assez ?"

Jean François est mécanicien, pour lui, les 80 km/h ne serviront pas à diminué l'accidentalité. "Rouler à 80 km/h pour avoir moins de mort, c'est des conneries. Ça ne changera pas la mentalité des gens."

Tous les usagers de la route

Et Jean-François et Manuela, comme tous les motards présents, manifestent pour tous les usagers. "Ce qu'on fait, ce n'est pas que pour les motards. C'est les automobilistes, les taxis, les camions, les ambulanciers, c'est tout le monde."

Et les motards ne sont pas prêts de s'arrêter là. "Certains disent que les panneaux sont déjà fabriqués, ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Nous, on va faire des manifestations tous les weekends jusqu'au 1er juillet. Les motards et automobilistes sont remontés et vont faire entendre leurs voix", ajoute Gwen-Aël Lamoureux.

On va faire des manifestations tous les weekends jusqu'au 1er juillet

Les motards sont partis de l'esplanade Saint-Gervais à Rouen. Après une opération escargot sur l'A13, le cortège a défilé en début d'après-midi devant la place Saint-Marc à Rouen, sous les yeux ébahis des passants.

Le cortège impressionne les passants, beaucoup de gens filment le passage des motos. Copier