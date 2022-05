ROUEN : Des associations imaginent un projet de Service express métropolitain

Paris et sa région ont leur RER, Rouen pourrait bien avoir son SEM ! L'idée est en tout cas lancée et à l'étude comme dans une vingtaine d'autres métropoles de l'Hexagone. L'Etat a en effet demandé à la SNCF et aux collectivités de plancher sur ces Services express métropolitains pour tenter de désengorger les routes et trouver des alternatives à la voiture dans des zones urbaines de plus en plus saturées.

Un SEM en trois lignes

Dans la métropole de Rouen, l'étude de faisabilité a été validée en novembre 2021 et confiée à SNCF Réseau mais trois associations locales de défense du ferroviaire (SOS gares, le comité de vigilance ferroviaire Normandie et le comité de défense du triage SNCF de Sotteville) se sont saisi de l'opportunité pour définir elles-mêmes un projet de SEM avec trois lignes.

SEM A : Yvetot < - > Saint-Aubin-lès-Elbeuf via Rouen-Rive droite

SEM B : Clères < - > Serqueux via Rouen-Rive droite

SEM C : Rouen-Saint-Sever < - > Elbeuf-Ville

Projet de SEM rouennais par trois associations normandes de défense du rail

La ligne A pourrait être mise en service très rapidement estiment Jean-Louis Dalibert, le président de l'association SOS gares puisqu'il "suffirait de rajouter des trains. La ligne existe déjà. Pour qu'elle devienne un SEM, il faut juste le cadencement" à savoir un train toutes les 30 minutes aux heures de pointe et un train toutes les heures aux heures creuses.

Il faudrait aussi une intégration tarifaire. Autrement dit que le billet du train soit le même que le ticket des autres modes de transports de la métropole : bus et métro.

La ligne B utiliserait également le réseau existant mais nécessiterait quelques travaux sur les voies notamment l'électrification entre Malaunay et Clères. L'idée du collectif serait aussi de rouvrir la gare de Darnétal et de créer une halte à Isneauville.

La ligne C serait la plus complexe et lourde en investissements sur les infrastructures car elle s'appuierait sur la gare de Saint-Sever, actuellement en travaux et pas encore opérationnelle. Il faudrait aussi faire des rénovations de voies jusqu'à Elbeuf-Ville.

Un projet écologique et économique

Pour ces associations ce projet de SEM c'est l'avenir. Ces lignes recoupent exactement les itinéraires les plus saturés sur les routes de la métropole. "Si c'est bien couplé avec les autres modes de transports, cela pourrait faire basculer les automobilistes sur le train" estime Jean-Louis Dalibert et désengorger d'autant le trafic routier.

D'après leurs estimations, cette bascule vers le rail pourrait même réduire les émissions de CO2 de 60 000 tonnes par an sur la métropole.