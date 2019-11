Rouen : la navette expérimentale à énergie solaire reliant les deux rives prolongée jusqu'à l'été

Rouen, France

La métropole rouennaise prolonge l’expérimentation de sa navette fluviale à énergie électro-solaire jusqu’à l’été prochain, face à l'engouement des Rouennais pour ce nouveau mode de transport.

L’expérimentation d’une navette fluviale, reliant la rive droite à la rive gauche entre les ponts Guillaume le Conquérant et Flaubert, a été à l'origine mise en place cet été pour une durée de 4 mois et devait prendre fin le 15 novembre. Afin d’analyser au mieux sa fréquentation et ses usages, il a été décidé de poursuivre l’expérimentation jusqu’au 15 juillet.

40.000 passagers en 4 mois

Au cours de ces 4 mois d’expérimentation, près de 40.000 passagers ont emprunté ce nouveau moyen de traversée de la Seine ce qui équivaut à la fréquentation d’une ligne de bus secondaire.

Cette prolongation répond à plusieurs objectifs : analyser toutes les saisons, prendre du recul par rapport à l’impact de Lubrizol qui a pesé sur la fréquentation le dernier mois et demi et travailler à l’amélioration de la sécurité et l’accessibilité.

Sur cette nouvelle période d’expérimentation, les horaires sont les suivants :

- du lundi au vendredi en continu aux heures de pointe de 7h30 à 9h30, puis de 11h30 à 14h30 et de 16h30 à 19h.

- du samedi au dimanche et jours fériés de 11h à 19h en continu avec une interruption d’une demi-heure.

La traversée restera gratuite et le service de la navette sera continu, sans trêve hivernale ni trêve des confiseurs.