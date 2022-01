Rouen : la rive gauche dit au revoir à la tranchée ferroviaire couverte

Cette portion de route qui passe au-dessus des rails de chemin de fer a fait son temps. "_Elle date des années 1949-1950_. Elle avait été commandée par ministère de la reconstruction" après la Seconde Guerre Mondiale explique Julien Crea.

Et si à l'époque la technique employée pour l'édification de cet ouvrage était innovante, plus de 70 ans plus tard "il y a des infiltrations d'eau, les aciers sont dégradées, il y a des faiblesse dans l'ouvrage entre autres" explique le pilote d'opérations chez SNCF Réseau en charge de ce chantier de démolition.

Des travaux préparations jusqu'à fin avril

Cela aurait coûter très cher de le rénover et comme la circulation automobile a pu être déportée en contre-bas, sur le quai Jacques Anquetil, cette tranchée n'a plus de raison d'être et va donc être complètement démolie. Il s'agit de la portion de route qui relie, en passant au-dessus des rails, les ponts Mathilde et Corneille, soit environ 500 mètres de long.

La tranchée couverte date de la reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale © Radio France - Bénédicte Robin

Les travaux préparatoires commencent donc ce lundi et vont durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Dans les prochaines semaines il va s'agir surtout de prendre possession du site puis à partir de fin février vont commencer les travaux de désamiantage, de curetage et de sciage de dalles notamment.

Deux mois de démolition entre mai et juin

Et puis à partir du mois de mai va commencer la phase de démolition à proprement parler.

Les nuisances ont été prises en compte et seront atténuées au maximum pour les habitants des environs, en particulier ceux qui sont proches du Pont Corneille et ceux qui sont sur la rive gauche de l'Ile Lacroix.

Le trafic automobile sur les quais devraient subir des contraintes les plus minimes possibles. La circulation ne sera jamais interrompue mais une voie pourra être parfois condamnée et donc la circulation alternée mise en place.

La circulation des trains modifiées

Le plus gros des difficultés d'organisation a été de trouver un terrain d'entente avec les industriels pour ne pas trop pénaliser leur travail. Car les rails au-dessus desquels passe cette tranchée sont la seule voie d'accès ferroviaire pour les industries du port.

"Seize trains par jour circulent sur ce chemin de fer dans les deux sens" explique Julien Crea. "_Au départ nous voulions bloqué le trafic pour huit semaines mais finalement nous avons trouvé une manière de cohabite_r" poursuit le pilote d'opérations.

Des créneaux de passage nocturnes seront donc ouverts pour quelques trains qui n'auront pas d'autres possibilités. Certains industriels pourront reporter leur trafic sur la rive droite, d'autres pourront se reporter sur la route ou le fluvial.

La finition à partir du mois de juillet

Si le calendrier est tenu, cette phase de démolition s'achèvera fin juin puis commencer au cœur de l'été la phase de finition.

Les travaux doivent s'achever à la fin du mois d'août. Cette tranchée ne sera pas remplacer par un autre ouvrage. Cela signifie que les trains circuleront désormais à ciel ouvert. "Il y aura une sorte de belvédère pou observer les trains au niveau du pont Corneille" sourit Julien Crea.

Le coût total de ces travaux est de 11 millions 460 mille euros financés par la SNCF, l'Etat, la région, le département et la Métropole de Rouen.