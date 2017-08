Rouen : la trémie et le pont Boieldieu rouvrent ce vendredi

Après quatre mois de travaux, la trémie et le pont Boieldieu seront rendus à la circulation à Rouen ce vendredi 1er septembre 2017 à partir de 16h.

C'est un pont complètement métamorphosé que vont découvrir, dès vendredi 1er septembre 2017, à 16h, automobilistes, piétons et cyclistes. En effet, les travaux entrepris par la Métropole Rouen Normandie ont été l'occasion de repenser l'utilisation de l'ouvrage d'art.

Finie la toute-puissance de l'automobile, place aux déplacements doux !

Le trottoir, côté quai Pierre Corneille a été élargi de 7 mètres et deux pistes cyclables ont été clairement identifiées. Du coup, la place dédiée aux voitures a diminué pour ne conserver que deux voies, totalement séparées à terme des deux pistes cyclables. C'est un plus pour le bien-être et la sérénité des piétons et des cyclistes. Plus de 7 000 véhicules empruntent quotidiennement le pont.

Des chantiers de plusieurs millions d'euros

Les travaux sur la trèmie avaient débuté fin mai, ceux sur le pont ont commencé cet été. Au total, le coût de ces deux chantiers s'élèvent à plus de 6 millions d'euros.