Rouen : le masque plus ou moins bien porté dans les transports mais peu de verbalisations

A la station du TEOR théâtre des arts, nœuds des transports de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), le port du masque est obligatoire comme à toutes les stations et arrêts de transports en commun et majoritairement la règle est respectée même s'il y a toujours quelques récalcitrants qui portent le masque sous le menton, sous le nez voire le tiennent à la main.

Mais ce qui agace Léa c'est de voir ces mêmes personnes monter dans le bus sans remettre le masque correctement. "C'est souvent qu'on voit des gens avec le masque sous le nez ou sur le menton" soupire la jeune femme qui s'agace désormais "parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid".

La crainte de l'agressivité

Orlane aussi l'a remarqué et elle aussi se dit lassée. "Je fais partie de ces jeunes qui ont passer le bac avec cette épidémie, qui ont commencé la fac avec cette épidémie et j'aimerais bien que ça s'arrête donc ça me paraît nécessaire de respecter les gestes barrières" plaide l'étudiante.

Mais elles ne le diront pas. Trop peur de la réaction parfois agressive de certaines personnes quand on leur fait la remarque. Aurore, une jeune maman dit ainsi avoir été témoin d'une dispute à ce sujet et elle estime que ce n'est pas son rôle de le faire.

Des contrôles et des verbalisations possibles

Des contrôles sont d'ailleurs mis en place par le réseau pour vérifier le port du masque. Il y a plusieurs types de contrôles explique Abdelatif Lebdour, le responsable du service de lutte contre la fraude et du pôle prévention. "Il y a les vérificateurs qui sont assermentés et peuvent verbaliser les contrevenants à hauteur de 135 euros. Et puis il y a les agents de prévention" qui comme leur nom l'indique sont chargés de faire de la pédagogie sur "certains secteurs de la Métropole et à bord des véhicules".

Par ailleurs, des opérations sont également menées conjointement avec les forces de l'ordre. "Une quinzaine par moi en moyenne avec la police nationale et autant avec les polices municipales".

Peu de verbalisations

Mais d'après Abdelatif Lebdour ces contrôles n'ont pas révélé un grand nombre d'infractions. Au contraire, pour lui le port du masque "est globalement bien respecté même s'il peut y avoir quelques rappels à faire" convient-il.

Il n'a pas de chiffres spécifiques à donner mais à titre d'exemple, il y aurait eu d'après lui 90 verbalisations entre mars et septembre 2020. Aucun incident à signaler. Et aujourd'hui, malgré la lassitude partagée par un grand nombre liée à cette épidémie qui dure "les clients du réseau Astuce a été plutôt compréhensive vis-à-vis de cette obligation et _cela se passe plutôt bien_" conclut-il.