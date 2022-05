Rouen : qui décide de la fermeture du tunnel de la Grand'Mare ?

Au-dessus du tunnel de la Grand'Mare à Rouen (Seine-Maritime), le bâtiment aux grandes vitres qui surplombe la N28 c'est le centre d'ingénierie et de gestion de trafic de la DIR Nord-Ouest. Là d'où les routes de la régions sont surveillées et le sort du tunnel décidé.

Le centre d'ingénierie et de gestion de trafic (CIGT) de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIR - Nord-Ouest) est une tour de contrôle des nationales et des autoroutes gratuites de toute la région. De Cherbourg à Abbeville en passant par Rouen, Le Havre, Evreux jusqu'au sud de Chartres. Il y a d'autres centres de surveillance dans la région mais celui-ci centralise tout. Plus d'une centaine de caméras surveillent en temps réel les grands axes routiers et les images sont retransmises sur un impressionnant "mur d'images".

Le mur d'images dans la salle de contrôle de la DIR - Nord-Ouest au-dessus du tunnel de la Grand'Mare à Rouen (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Interdiction d'avoir des bouchons dans le tunnel

Cela dit l'opérateur en charge de la surveillance a - la semaine - prioritairement en charge le district de Rouen et "c'est vrai le matin que l'on se concentre sur le tunnel" explique François, opérateur et superviseur au CIGT. En effet, le tunnel est un axe majeur d'entrée sur l'agglomération et peut rapidement pâtir de la congestion du trafic en aval.

La priorité et la responsabilité de l'opérateur est donc d'éviter qu'il y ait des bouchons à l'intérieur du tunnel. "C'est la loi" souligne Ophélie Mottier, la responsable du centre. "On a l'interdiction d'avoir des véhicules à l'arrêt dans le tunnel qui ne puissent pas évacuer tout seuls si jamais il y avait un incendie" ou un danger. Or, les bouchons par définition bloquent les véhicules.

Phase 1 : le délestage

Pour éviter cette situation, l'opérateur doit mettre en place des protocoles de régulation du trafic quand il voit la circulation se densifier en aval du tunnel. Il faut éviter que la congestion ne remonte.

La première phase de la régulation consiste en un circuit de délestage © Radio France - Bénédicte Robin

Le premier protocole c'est celui du délestage. "On ferme les barrières au niveau de la bretelle du Chapitre" en amont du tunnel ce qui oblige les automobilistes à sortir. "Ils font le tour du rond-point et peuvent revenir pour emprunter le tunnel" précise François. L'idée est de contenir un peu l'arrivée des voitures dans le tunnel. Evidemment, cela provoque d'importants ralentissements voire des gros bouchons sur la N28 en amont de la sortie mais pas dans le tunnel et c'est pour lui tout ce qui compte.

Phase 2 : la fermeture du tunnel

Le deuxième protocole que l'opérateur peut déclencher : c'est la fermeture de l'accès au tunnel. Lorsque la congestion est toujours importante malgré le délestage, le tunnel est fermé. Les automobilistes sont invités à prendre une déviation qui les fait passer par Bihorel avant de redescendre pour récupérer la N28 à la sortir du tunnel. "C'est un temps de parcours rallonger de 15 minutes" à peu près précise François.

Quand la congestion est trop importante, il faut fermer le tunnel © Radio France - Bénédicte Robin

En général, la fermeture ne dure pas très longtemps. Environ un quart d'heure en moyenne car l'effet sur l'aval du tunnel est assez rapide. Cela dit quand le trafic est vraiment très chargé, cette mesure peut-être répété plusieurs fois.

Des changements d'habitude depuis le Covid

Ces opérations de délestage, fermeture et ouverture du tunnel sont quotidiennes. Chaque matin de la semaine, un peu moins le mercredi avec en moyenne un temps de régulation d'environ 1h-1h30 dont 15 à 20 minutes de fermeture du tunnel. "Mais les horaires ont un peu changé depuis le Covid. Avant cela commençait vers 7h15 jusqu'à 9h-9h30. Aujourd'hui cela commence plutôt vers 8h jusqu'à 9h15" note François qui ne s'en plaint pas vraiment.