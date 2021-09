On roule à trente à l'heure désormais dans un tiers de la ville de Brive

Seuls les grands axes d'entrées et de sorties de la ville resteront à 50. Comme Limoges, comme Tulle d'ici la fin de l'année, Brive a décidé de limiter la vitesse sur la totalité de son territoire. Soit 250 kilomètres de voirie. Les premiers panneaux et marquages au sol ont été déployés dès le mois d'avril dernier. La cité gaillarde annonce déjà 85 kilomètres réalisés, dont tout l'hyper-centre. 417 rues et avenues.

Une vitesse qui pollue la ville

Un changement inéluctable aujourd'hui pour toutes les villes qui, outre améliorer la sécurité des piétons et des vélos, souhaitent réduire les nuisances dues aux voitures. Notamment le bruit. "Il n'y a pas de caprices de notre part. Ce n'est pas une fantaisie" précise Frédéric Soulier. Cette décision suit d'ailleurs largement les souhaits exprimés par les habitants via les comités de quartier souligne le maire de Brive. "C'est une problématique qui apparaît aujourd'hui aussi importante que la propreté de la rue, que la qualité du trottoir ou de la voirie". Et d'ajouter : "il n'y a pas un effet mode. Il y a vraiment là une question sociétale et environnementale. Et les petites villes comme Brive ont tout à fait la taille pour bien partager ces questions-là."

Pas de PV pour l'instant

Pour autant il ne s'agit de brusquer les esprits en brusquant les choses. "On le fait sans se presser" indique le maire. Le déploiement des zones à 30 de fait prendra encore deux ans. "La différence entre 30 et 50 km/h ça se résume à la minute par kilomètre" fait observer Frédéric Soulier. Soit pour une ville moyenne comme Brive quasiment rien sur la quasi totalité des trajets. Malgré tout ce changement doit être fait au bon rythme et sans pression. Pas question notamment de multiplier les PV. C'est pourquoi le maire de Brive a demandé au commissariat de faire plus de pédagogie au cours de ses contrôles dans les zones à 30 plutôt que de la répression. Pour l'instant bien sûr.