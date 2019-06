Route Champdeniers-Secondigny : réouverture prévue fin juillet

Le calendrier se précise concernant la route départementale 748 entre Champdeniers et Secondigny, dans les Deux-Sèvres. Fermée depuis le 21 mai suite à un glissement de chaussée, elle devrait rouvrir fin juillet.

Deux-Sèvres, France

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui emprunte la route départementale 748, entre Champdeniers et Secondigny. Le calendrier des travaux a été précisé et la route devrait être rouverte fin juillet. Cette route, fréquentée par plus de 4000 véhicules/jour, est fermée depuis le glissement de chaussée survenu le 21 mai dernier.

"Des éléments préfabriqués seront installés en lieu et place de l'ancien mur de soutènement de La Daginière entre le 11 et le 17 juillet. Suivront des travaux de remblaiement et d'assainissement puis une reconstitution des chaussées pour une ouverture à la circulation fin juillet", indique le conseil départemental des Deux-Sèvres dans un communiqué.

Jusqu'à la fin de ce chantier réalisé par l'entreprise deux-sévrienne Bonnet, une déviation est maintenue dans les deux sens par la RD 6, la RD 743 via Parthenay puis la RD 949 bis vers Secondigny.