Dans le cadre des travaux de la déviation de Cossé-le-Vivien, la route départementale 771 sera coupée pendant 5 jours dans les deux sens de circulation en direction et en provenance de Laval. Une déviation est mise en place.

Route coupée entre Cossé-le-Vivien et Laval dans les deux sens de circulation, du 30 novembre au 4 décembre

La route départementale 771 est l'un des principaux axes du département qui permet de relier l'agglomération lavalloise au Pays de Craon et, au-delà, à Saint-Nazaire. Une route très fréquentée chaque jour par des milliers de voitures et de camions.

A partir de ce lundi 30 novembre et jusqu'au vendredi 4 décembre, la RD 771 sera coupée entre Cossé-le-Vivien et Laval dans les deux sens de circulation. Un itinéraire de déviation est mis en place via la commune de Quelaines-Saint-Gault.

Les agents du Département de la Mayenne vont abattre des platanes situés à l'entrée de Cossé-le-Vivien. Une opération dans le cadre des travaux de la déviation de la petite ville du sud-Mayenne.