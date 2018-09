Arcachon, France

L'enquête publique concernant la mise à deux fois deux voies de la Nationale 250 entre La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras vient de se refermer. Les travaux devraient démarrer dès l'an prochain pour un chantier qui doit s'achever, en principe, en 2021. Coût de l'opération : 55 millions d'euros, entièrement pris en charge par la communauté d'agglomération du Sud Bassin. La COBAS vient même de décider d'aller plus loin en améliorant la desserte sur le dernier tronçon restant entre La Teste et l'entrée d'Arcachon.

Objectif : faire sauter les bouchons qui paralysent tous les étés l'entrée et la sortie de la cité balnéaire. Restera donc une poignée de kilomètres à décongestionner entre les deux derniers rond-points de la Teste et l'entrée d'Arcachon avec notamment l'embranchement de la Dune du Pilat, véritable cauchemar des automobilistes à l'heure des retours de plage.

Pourquoi pas une troisième voie pour les transports en commun et le covoiturage ?

— Marie-Hélène Des Esgaulx, maire de Gujan-Mestras et présidente de la COBAS

Réunis en assemblée ce lundi à Arcachon les élus de la COBAS ont aussi évoqué la possibilité de construire des parking-relais et d'améliorer le réseau des pistes cyclables. Tout cela est donc à l'étude avec la possibilité de réaliser les travaux dès 2022