Route de la mer à Aytré : la mesure de sens unique prolongée jusqu'au 31 octobre avant de trancher

Les chiffres sont encore à consolider, mais le maire d'Aytré, Tony Loisel ne cache pas sa satisfaction d'avoir pris une décision clivante mais "nécessaire". Depuis le passage de la route de la mer à sens unique le 1er juin dernier à Aytré, le trafic routier a été diminué mécaniquement de moitié (8000 véhicules par jour avant le début de l'expérimentation). Le bilan sera détaillé lors d'une réunion publique prévue le vendredi 14 octobre à 19 heures, salle Jean-Vilar, à Aytré. Elle s'annonce encore passionnée.

Tony Loisel a conscience que "sa" mesure est loin de faire l'unanimité. Certains pourront encore l'exprimer dès ce vendredi soir lors d'une autre réunion organisée cette fois par le comité de quartier du Fief des Galères à la maison Georges-Brassens. En revanche, l'avenir de la route de la mer ne sera pas l'ordre du jour du prochain conseil municipal d'Aytré le jeudi 13 octobre. Tony Loisel veut laisser passer les deux réunions citoyennes. Ce n'est que début novembre, que la commission déplacement tranchera. En attendant, la mesure de circulation à sens unique est prolongée jusqu'au 31 octobre.

Et après ? Pour synthétiser, il y a trois options. Le maintien pur et simple de la mesure actuelle, des aménagements sur le trajet ou l'inversement du sens unique de circulation. Cette dernière option a la préférence de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CDA). Tony Loisel tire un premier bilan de l'expérimentation.

Vous avez des retours plutôt positifs sur l'été ?

Tony Loisel : Oui ils sont positifs. Au niveau des commerçants, ça ne les a pas perturbés. Pour la circulation des piétons, des vélos au niveau de Godechaud et de la plage, c'est très positif aussi, parce qu'on a retrouvé une circulation très apaisée l'après-midi. Pour les voitures, il y a effectivement la partie contestataire des gens qui sont pas du tout d'accord sur ce sens unique et on a la partie des gens qui habitent le quartier et qui eux sont très favorables au maintien (du sens unique). Un petit bilan provisoire sera présenté le 14 octobre.

Vous avez des données chiffrées à nous donner ?

Aujourd'hui non, on est en train de finir la présentation. Ce qu'on sait c'est que la circulation a été divisée par deux. Elle a augmenté la dernière semaine de comptage parce qu'on avait la circulation générée par le Grand Pavois (*). En fait, on a vu une augmentation de circulation, mais ce qui était tout à fait normale entre l'aménagement du parc et puis tous les gens qui passaient par là. Mais en terme de chiffres, ça a énormément baissé. Mais c'est normal, si on ferme une des deux voies, forcément on baisse les chiffres.

Vous prolongez la mesure jusqu'à fin octobre, le temps de prendre une vraie décision ?

C'est ça. On a prolongé jusque fin octobre pour permettre à la réunion publique de se passer dans de bonnes conditions et effectivement pouvoir réajuster ce qu'il y a à ajuster. La deuxième chose, c'est qu'on a rencontré le département, l'agglomération et la ville de La Rochelle. Tout le monde s'est mis autour de la table avec des demandes particulières des uns et des autres. La possibilité d'inverser le sens, par exemple, de faire un test sur deux-trois-quatre mois en inversant le sens, pour aller au bout de l'histoire, sans préjuger des résultats. On connaît le résultat de ce sens-là. L'autre sens, on peut l'imaginer avec les calculs c'est assez facile, mais on attend cette réunion publique, les commissions "municipale", "déplacements urbains" et le bureau municipal voire un conseil municipal pour décider de tout ça.

Il y a un intérêt pour la ville de La Rochelle à inverser le sens de circulation, beaucoup moins pour vous ?

L'intérêt qui a été un peu évoqué, c'est une question de sécurité, c'est-à-dire l'accès aux pompiers. Mais on sait aussi que même si on inverse, on aura la même problématique à d'autres moments dans la journée. Donc en fait, la franche solution n'est pas là. Les solutions évoquées aussi, c'est de revoir la circulation de cet axe-là jusqu'à l'avenue Simone Veil pour fluidifier un peu plus. On sait qu'on a un rond-point compliqué parce qu'en fait on a une sortie trois quarts. Ca veut dire qu'on rentre d'un côté, on sort le trois quarts plus loin et dans l'autre sens on fait la même. Donc, ce qui veut dire que les véhicules s'autobloquent. Dès qu'un rond-point se charge, il se sclérose et dès qu'on ne laisse pas passer un (véhicule) sur deux, ça part en live. C'est un peu ce qui se passe tous les soirs en fait. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions à ça surtout.

Vous pensiez qu'en lançant cette expérimentation, ça générerait autant de crispations ?

Oui. Pour clarifier les choses, ce qui a été mis en place figurait dans une étude de 2018 de la CDA concernant le parc littoral, avec un sens unique, comme il est mis aujourd'hui, avec la piste cyclable Vélodyssée qui serait déployée comme elle est mise aujourd'hui. Parce que sur une partie, elle n'est pas dans la règle. Ca a été botté en touche et mis sous le tapis sous l'ancien mandat. Moi, j'ai hérité de ce truc-là en 2021, quand j'ai été nommé conseiller délégué au parc littoral. L'étude est venue se poser sous nos yeux. On a un peu mis le pied dessus (sourire) nous aussi en disant "on se calme, ça va être compliqué". Après, on sait que nos modes de fonctionnement aujourd'hui ne vont plus bien. On en est tous conscients, sauf qu'on n'a pas envie que ça change. Mais là, on n'a pas trop le choix en fait. Là, on a une rue qui s'est apaisée. C'est le département qui fait les les comptages vélo, donc on ne pourra pas nous accuser d'avoir joué là-dessus, mais on savait que ça allait être compliqué. Je me souviens des débats qu'il y a eu sur La Rochelle sur le plan de circulation, des changements qu'il y a encore. C'est toujours compliqué.

Le chaos du Grand Pavois

(*) La fin de semaine dernière a été marquée par deux fins de journée pour le moins chaotiques. Jeudi et vendredi, des embouteillages monstres ont plongé les automobilistes dans l'incompréhension puis la colère. La combinaison de la route à sens unique et de l'organisation du Grand Pavois n'a pas été anticipée.

Les élus et organisateurs ont réagi mais trop tard. A défaut de vouloir et pouvoir rouvrir la route sur deux voies, il a été décidé vendredi dans la journée d'inverser le sens de circulation. Une bonne idée mais mise en place trop tardivement (samedi et dimanche).