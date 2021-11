Route de Toulouse à sens unique : le maire de Villenave-d'Ornon dénonce "une dictature écologique"

En raison des feux de croisement et des bouchons, la Liane 5 présente de fortes variations de son temps de parcours dans sa portion comprise entre les boulevards et la rue Alexis Labro", selon la Métropole bordelaise.

Pistes cyclables, voie dédiée au bus de la Liane 5, requalification de la rue des Deux Esteys ou encore peut-être mise à sens unique... Des travaux sont prévus en 2025 sur la route de Toulouse pour faciliter la circulation des bus, des vélos et des piétons. Alors qu'une concertation était sur le point de se terminer à l'automne dernier, la mairie de Bordeaux a demandé à ce que soit étudié "la mutabilité des aménagements pour que l'axe puisse être potentiellement passé un jour à sens unique".

"C'est débile, ça va décaler tous les bouchons dans les petites rues déjà difficiles d'accès", affirme Guillaume, un riverain de la route de Toulouse salarié dans un restaurant situé dans le quartier Bastide. "Moi, je ne vais pas rentrer à vélo ou en trottinette à deux heures du matin quand je sors du travail".

Un sens unique pour mieux respirer et mieux pédaler

Passerelle d'accès au centre-ville de Bordeaux, la route de Toulouse qui voit "défiler entre 7.000 et 12.000 véhicules par jour, et par sens, est une des voies de la Métropole sur laquelle les riverains sont soumis à une qualité de l’air la plus dégradée", indiquent les services de Bordeaux Métropole.

"C'est clair qu'il y a de la poussière, on doit ouvrir pour aérer surtout dans le contexte épidémique mais en même temps, cela fait rentrer la poussière", explique Catherine, une pharmacienne de la route de Toulouse. Des cyclistes interrogés par France Bleu Gironde défendent aussi l'éventualité d'un passage à sens unique. "Je l'espère parce que là c'est hyper-dangereux", confie Isabelle.

"Moi je ne demande pas qu'on mette les boulevards à sens unique !"

Les maires de Talence et Villenave-d'Ornon jugent "inenvisageable" de passer la route de Toulouse à sens unique. L'élu divers droite Patrick Pujol se montre critique tant sur le fond que sur la forme. Rappelant que le maire de Bordeaux a apporté sa contribution controversée au dernier jour de la concertation le 20 octobre dernier, le maire de Villenave-d'Ornon dénonce "une dictature écologique".

"Déjà pour pouvoir mettre ces voies cyclables, on supprime des places de stationnement, c'est inacceptable, prévient Patrick Pujol, et sur la mise à sens unique, même les services de la métropole disent que cela entraînerait une dégradation incommensurable de la circulation".

La mairie de Bordeaux regrette "le chiffon rouge qui est agité"

Face aux critiques des élus de Talence et Villenave-d'Ornon, Didier Jeanjean, l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de la nature dans la ville et des quartiers apaisés, rappelle que rien n'est pour le moment décidé. "Nous demandé à ce que soit étudié de manière complémentaire la mutabilité à terme, c'est-à-dire dans dix ans, de la route de Toulouse en route à sens unique".

"Nous attendons les études et ensuite nous déciderons, mais ce n'est pas nous qui déciderons, nous déciderons avec les maires, avec les habitants, suite à certainement une consultation démocratique, et là, peut-être, que ce projet sera mis en œuvre."