Route des vacances : difficultés sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, coupée après un accident

En raison d'un accident entre une voiture et deux fourgons, la circulation est coupée entre Toulouse et Narbonne, sur l'A61 ce mardi 8 août depuis 10h45. L'autoroute est fermée après l'entrée n°24 Carcassonne-Est. L'accident a eu lieu sur la commune de Fontiès d'Aude, après Carcassonne en direction de la Méditerranée.

Près de 10 kilomètres de bouchons

Sortie obligatoire et entrée interdite à Carcassonne-Ouest n°23, ce qui augure de grosses difficultés pour les automobilistes et routiers qui se trouvent actuellement entre Toulouse et l'Aude. Les véhicules s'évacuent par la bande d'arrêt d'urgence. Il y a à 11h, huit kilomètres de bouchons. Vous pouvez reprendre l'autoroute à Lézignan-Corbières.

La coupure n'a finalement duré que 30 minutes, le temps de l'évacuation des véhicules accidentés. Mais )à 11h30, la circulation reste fortement perturbée.

L'A61, appelée aussi autoroute de la mer, est celle qui relie Toulouse au littoral languedocien, en lien avec l'A9 pour l'Espagne et vers Montpellier/Lyon/Marseille. Elle est régulièrement le théâtre de gros embouteillages, en particulier en juillet-août.

La semaine dernière, un automobiliste a été tué sur cette même A61, à hauteur d'Ayguesvives au sud de Toulouse.