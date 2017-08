Route des vacances : les bus Macron vont jusqu'à Arcachon

La société Flixbus a ouvert une ligne Paris-Arcachon en mai dernier. La liaison devrait être rentable dès 2018. Le prix est imbattable : à partir de 25 euros l'aller.

Ils sont moins cher que l'avion, le train et même le covoiturage, ce sont les bus Macron. Depuis leur création il y a deux ans, les lignes ouvrent les unes après les autres. Il est désormais possible de prendre un billet Paris-Arcachon, via Bordeaux, Angoulême et le Futuroscope.

La société Flixbus propose jusqu'au mois de septembre un aller-retour quotidien entre la capitale et la station balnéaire girondine, du jeudi au dimanche. A partir de 25 euros l'aller, pour un peu moins de 9 heures de trajet.

C'est fini, je ne prends plus le train. Le bus, c'est plus confortable, on a le wifi et c''est 4 fois moins cher que la SNCF — Un passager régulier

Depuis son lancement, la société Flixbus a transporté 6,8 millions de passagers. En 2017 elle compte déjà 3,3 millions de clients, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2016. Son directeur général Yvan Lefranc-Morin, estime que ses bus seront rentables dès 2018 en France.

Nous sommes 30 % moins cher que le covoiturage — Yvan Lefranc-Morin