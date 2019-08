Route des vacances : les prévisions de trafic pour le week-end du 15 août

Entre les vacanciers du mois d'août et ceux qui profiteront du jeudi férié pour s'offrir un long week-end, les routes seront encore bien chargées dans les jours qui viennent. Quel sera l'état du trafic en ce week-end du 15 août ? Voici les prévisions émises par Bison Futé.

La journée de samedi difficile dans les deux sens

La journée de vendredi est classée orange sur la majorité de l’Hexagone, et rouge sur l’arc méditerranéen, jusque dans les Hautes-Alpes et en Lozère. La journée du samedi 17 sera également compliquée dans les deux sens : la journée est classée orange dans le sens des départs sur les trois quarts nord-est du pays, rouge dans le sud et dans la moitié ouest et intégralement rouge dans le sens des retours.

Rentrer dimanche, le bon plan

Dimanche 18 août, Bison Futé classe la quasi totalité de l’Hexagone en orange dans le sens des retours voire rouge sur les routes du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Loire, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de Savoie et de Haute-Savoie. Les aoûtiens de dernière minute ne devraient en revanche pas avoir de problème pour circuler sur les routes des vacances : la journée est classée verte dans le sens des départs !

Même chose lundi 19, dans les deux sens. Évitez néanmoins de traverser l'Île-de-France après 14 heures, la région est classée orange dans le sens des retours.

-

Nos conseils pour le week-end

Conseils pour le vendredi 16 août

Dans le sens des retours :

rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 11h à 17h

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 15h

.

Conseils pour le samedi 17 août

Dans le sens des départs :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 15h

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence, de 10h à 17h

évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 10h à 17h

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne, de 10h à 16h

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera très chargé, de 10h à 15h (attente supérieure à 30min)

.

Dans le sens des retours :

rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 18h

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 19h

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 10h à 17h

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 17h

l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 10h à 22h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 13h à 20h (attente supérieure à 1h)

.

Conseils pour le dimanche 18 août

Dans le sens des départs :

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence, de 13h à 20h

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 12h à 17h.

.

Dans le sens des retours :

rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 12 heures

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 12h à 18h

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 11h à 19h

évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 14h à 20h

évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Montpellier, de 11h à 1 h

évitez les autoroutes A61 et A 62 entre Narbonne et Bordeaux entre 12h et 17h

évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 11 h à 19 h

l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 11h à 22h (attente supérieure à 30 min) et très chargé de 12h à 20h (attente supérieure à 1h)

.

Conseils pour le lundi 19 août

Dans le sens des retours :

rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures

.