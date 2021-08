CARTES - Route des vacances : nouveau week-end chargé dans le sens des retours

La circulation s'annonce extrêmement dense ce week-end du 20 août, en particulier dans le sens des retours, avec une journée rouge samedi au niveau national et ce sera même noir dans le sud-est de la France.

Un samedi en rouge et noir

Le trafic sera chargé dès vendredi. La carte de Bison futé est orange dans le sens des retours, et même rouge sur la frange méditerranéenne. Ce sera beaucoup plus fluide dans le sens des départs, le journée étant classée verte au niveau national, avec des complications supplémentaires dans le sud-est et les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, placés en rouge par Bison Futé. Les prévisions sont identiques dimanche, dans le sens des retours.

Prévisions pour la journée du vendredi 20 août. - Bison futé

Prévisions pour la journée du samedi 21 août. - Bison futé

Prévisions pour la journée du dimanche 22 août. - Bison futé

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler vendredi

Dans le sens des départs

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 15h à 19h ;

évitez l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Nice, de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne, de 14h à 20h ;

évitez l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 11h à 20h.

Dans le sens des retours

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

évitez l’autoroute A10 entre Tours et Orléans, de 13h à 20h, et entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 18h ;

quittez ou traversez l’agglomération Bordelaise avant 11h ou après 20h ;

évitez l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bordeaux, de 8h à 20h ;

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 21h ;

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 11h à 20h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 12h à 20h ;

évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 11h à 19h ;

évitez les autoroutes A62 et A61 entre la Méditerranée et l’Atlantique, de 15h à 20h ;

évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 16h à 19h ;

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 11h à 23h (attente supérieure à 30 min) et en particulier de 13h à 21h (attente supérieure à 1h).

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler samedi

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après 14h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 12h ;

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 10h à 17h ;

évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 8h à 18h ;

évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 18h ;

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 18h ;

évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h.

Dans le sens des retours

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

évitez l’autoroute A84 entre Rennes et Caen, de 11h à 15h ;

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans, de 10h à 20h ;

évitez l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bordeaux, de 10h à 19h ;

évitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 18h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 20h ;

évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence, de 9h à 11h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 9h à 21h,

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 9h à 19h ;

évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Narbonne, de 10h à 12h ;

évitez l’autoroute A20 entre Brive-la-Gaillarde et Limoges, de 10h à 15h ;

évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 10h à 16h ;

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 16h ;

évitez l’autoroute A61, de Narbonne à Toulouse, de 9h à 17h ;

évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 10h à 13h ;

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 11h à 22h (attente supérieure à 30 min) et en particulier de 16h à 21h (attente supérieure à 1h).

Les conseils de Bison Futé pour mieux circuler dimanche

Dans le sens des retours