Route des vacances : un week-end chargé dans le sens des retours

C'est l'un des tout derniers week-end des vacances, et logiquement les axes sont chargés dans le sens des retours. Ce vendredi et ce samedi sont classés rouges, tandis que ce sera un dimanche orange.

C'est l'avant-dernier week-end des vacances, et celui-ci s'annonce chargé sur les routes, particulièrement dans le sens des retours. Pour ceux qui rentrent, la circulation sera compliquée de vendredi à dimanche avec au minimum du orange sur les routes, et la journée de samedi et même classée rouge par Bison Futé. Le sud de la France est particulièrement touché.

À noter également samedi, une journée orange dans le sens des départs.

à lire aussi VIDÉO - Départs en vacances : nos astuces pour lutter contre le mal des transports

© Visactu

Un vendredi très chargé près des côtes

Si la journée de vendredi sera chargée dans toute la France dans le sens des retours, les principales difficultés auront lieu dans le sud et le long des côtes de l'Atlantique jusqu'à la Vendée. Bison Futé classe cette partie de l'Hexagone en rouge. Il faut aussi noter que toute la côté méditerranéenne est classée orange dans le sens des départs.

Les retours classés rouge samedi

La journée de samedi sera la plus chargée du week-end. Si dans le sens des départs, Bison Futé la classe orange, c'est bien dans le sens des retours que ce sera le plus compliqué avec une journée rouge. Une fois n'est pas coutume, c'est dans le sud et en Île-de-France que la circulation sera la plus dense. Il est donc conseillé de partir tôt le matin ou alors après 19 heures en soirée, pour espérer avoir le moins d'embouteillages possible.

Un peu plus calme le dimanche

Pour les vacanciers qui veulent partir à la fin du mois d'août, la journée de dimanche sera très calme dans le sens des départs avec du vert sur toutes les routes. Du côté des retours, la situation sera également plus calme que la veille puisque Bison Futé a classé orange ce dernier jour du week-end. Les difficultés se concentreront aux abords des grandes métropoles, et dans le sud.

à lire aussi INFOGRAPHIE - Vacances : les conseils pour prendre la route sereinement

Nos conseils pour le week-end

En raison du G7 qui se déroule à Biarritz, des difficultés pourraient affecter les principaux axes de ce secteur et notamment l'A63 et l'A64.

Vendredi 23 août

Dans le sens des départ :

évitez les autoroutes A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence et l'A9 entre Orange et l’Espagne de 15h à 20h

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 16h (attente supérieure à 30 min)

Dans le sens des retours :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 11h à 19h et entre Lançon-de-Provence et Orange de 12h à 17h

évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Montpellier de 12h à 17h

l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14h à 21h (attente supérieure à 30 minutes) et très dense de 15h à 20h (attente supérieure à 1h).

Samedi 24 août

Dans le sens des départs :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence de 11h à 16h

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 11 h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 11 h à 12 h (attente supérieure à 1 h).

Dans le sens des retours :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14 h

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 12h à 17h

évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange de 9h à 13h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier de 11h à 15h.

l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à 22h (attente supérieure à 30 min), et très dense de 15h à 20h (attente supérieure à 1h).

Dimanche 25 août

Dans le sens des retours :