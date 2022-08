Route des vacances : vendredi et samedi classés "rouges" dans le sens des retours

La circulation sera difficile ce week-end sur l'ensemble des grands axes et en particulier dans le Sud-Est de la France, avertit Bison futé qui classe en "rouge" les journées de vendredi et samedi. Vendredi, "les principales difficultés sont attendues à partir de 10h et se poursuivront jusqu'en début de soirée principalement sur les autoroutes A7 et A8 dans la vallée du Rhône et sur l'Arc méditerranéen et sur l' A10 de Bordeaux vers Paris", indique Bison Futé.

Pour la journée de samedi, également classée "rouge" au niveau national, le service public de l'information routière conseille de rejoindre l'Ile-de-France avant 14h. Dimanche, le trafic s'annonce plus fluide sur les routes de France. Mais des difficultés de circulation sont annoncées sur la région Rhône-Alpes sur les autoroutes A7 et A8. Lundi, la région parisienne repasse en "rouge", des bouchons étant attendus sur les principaux péages et rocades franciliens, saturés par le retour concomitant des vacanciers et la reprise des trajets professionnels.

Conseils pour le vendredi 26 août

Dans le sens des DÉPARTS,

évitez l’autoroute A7, entre Valence et Orange, de 14h à 19h, entre Orange et Marseille, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 11h à 19h, entre Nice et l’Italie, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A62, entre Montauban et Toulouse, de 15h à 19h,

évitez l’autoroute A61, entre Carcassonne et Narbonne, de 17h à 19h.

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 7h à 10h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des RETOURS,

éviter l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 17h à 19h,

évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 11h à 20h et entre Bordeaux et Saintes, de 11h à 22h

évitez l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bayonne, de 11h à 21h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 20h, entre Orange et Lyon, de 9h à 22h,

évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 20h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 20h,

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 17h à 19h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Montauban, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 17h à 19h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 13h à 20h (attente supérieure à 1 heure).

Conseils pour le samedi 27 août

Dans le sens des DÉPARTS,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 17h, entre Orange et Marseille, de 11h à 17h,

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 10h à 15h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 9h à 18h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des RETOURS,

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 8h à 16h,

évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 17h, entre Marseille et Orange, de 9h à 14h,

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 10h à 13h,

évitez l’autoroute A75, entre Lodève et Millau, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 13h,

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 12h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Conseils pour le dimanche 28 août

Dans le sens des RETOURS,

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A1, entre lSenlis et Paris, de 18h à 20h,

évitez l’autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 14h à 20h,

évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A10, au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 15h à 20h et entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 20h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 19h, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h,

évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h,

évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 11h à 18h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 19h,

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 20h (attente supérieure à 30 min).

Conseils pour le lundi 29 août

Dans le sens des DÉPARTS,

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Marseille, de 8h à 18h,

évitez l’autoroute A8, entre Nice et l’Italie, de 8h à 12h,

Dans le sens des RETOURS,