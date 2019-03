Route du ski : plus de 200 000 véhicules attendus en Savoie pour ce chassé-croisé des vacances d'hiver

Par Sarah Gilmant, France Bleu Pays de Savoie

Plus de 140.000 véhicules sont attendus en Savoie samedi et dimanche pour ce week-end de chassé-croisé entre les vacanciers qui partent et ceux qui reviennent des stations de ski. Bison Futé a classé la journée de samedi orange dans les deux sens de circulation.